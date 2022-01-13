26日上午，第40届中国洛阳牡丹文化节筹备工作电视电话会议召开，市长、牡丹文化节执委会主任徐衣显出席会议并讲话，强调要坚持创新引领、市场运作，突出简约、精彩、出彩，在“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动式传播”上下功夫，打造一届别具风格、创意十足、全民互动参与的牡丹文化节，塑造中国最具国际影响力的文化节会品牌，助力“建强副中心、形成增长极、重振洛阳辉煌”，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

徐衣显在牡丹文化节筹备工作电视电话会议上强调

高质高效做好各项筹备工作

倾力打造国际影响力的品牌

杨骁等参加

26日上午，第40届中国洛阳牡丹文化节筹备工作电视电话会议召开，市长、牡丹文化节执委会主任徐衣显出席会议并讲话，强调要坚持创新引领、市场运作，突出简约、精彩、出彩，在“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动式传播”上下功夫，打造一届别具风格、创意十足、全民互动参与的牡丹文化节，塑造中国最具国际影响力的文化节会品牌，助力“建强副中心、形成增长极、重振洛阳辉煌”，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

今年是牡丹文化节创办40周年，恰逢喜迎党的二十大关键节点，办好牡丹文化节意义重大。徐衣显强调，各级各部门各单位要提高站位、扛牢责任，高质高效做好各项筹备工作。一要聚焦“出彩精彩”，把工作方案再细化。突出主题活动，细化操作方案，层层压实责任，强化精品意识，确保每项工作都精益求精、每个环节都细之又细，保障工作有序性，实现节会创新性。二要聚焦“创新品质”，把城市风貌再提标。对标全国文明典范城市创建标准，深入开展市容市貌“四清四严”行动，下好“绣花”功夫，做足“精细”文章，塑造城市新形象，展示古都新风貌。三要聚焦“沉浸体验”，把游园景观再优化。突出赏花品牌主题，加快基础设施升级，提升牡丹园观赏水平，推动跨界融合创新，将牡丹博物馆建成特色文旅打卡地，以更新潮、更时尚、更青春的模式打好“国花牡丹”牌，满足市民游客多元化、沉浸式赏花游园体验需求。四要聚焦“产业风口”，把综合效应再放大。抢抓文旅产业发展新风口，实施一批沉浸式体验项目，组织开展多层次经贸活动，对接引进风口型产业项目。办好第四届世界古都论坛，打造专业、开放、创新的国家级中西方文明交流互鉴的盛会。五要聚焦“升温造势”，把推介宣传再提效。既要用好传统媒体，更要注重移动传播，策划破圈话题，推介特色产品，挖掘更多新彩点，打造更多新亮点，增强针对性、精准性、实效性。六要聚焦“周到细致”，把接待服务再提升。激发市民主人翁意识，动员社会志愿者力量，弥补接待短板，提升服务水平，规范市场经营行为，优化综合交通保障，让游客乘兴而来、满意而归。七要聚焦“万无一失”，把安保维稳再到位。强化底线思维，严格落实安全工作责任制，加强安全保卫，做好信访维稳，人员要到位尽职，设施要规范维护，确保节会安全有序、隆重和谐。八要聚焦“精准常态”，把疫情防控再扎牢。坚持全民动员，保持平战急转，周密制定方案，落实“四早”要求，扎紧“四个口袋”，落细防控举措，筑牢疫情“防火墙”。

杨骁、王飞、王军、孙延文、魏险峰、贺敏、张武清参加会议。（洛报融媒·洛阳网记者 李三旺）