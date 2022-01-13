驰援安阳44天，洛阳4名感染防控专家回家了！【视频】

2月26日中午，洛阳驰援安阳的4名感染防控专家，在解除隔离后返洛。

2月26日中午，洛阳驰援安阳的4名感染防控专家，在解除隔离后返洛。

一见面，7岁的童钰淇紧紧抱着驰援归来的妈妈周水红，44天未见，他把头深埋在妈妈的怀里撒娇，拽着妈妈的衣服让赶紧回家，场面令人动容。

1月13日，接到上级卫健部门通知，洛阳5名感染防控人员紧急驰援安阳，进入隔离病区指导感染防控工作，他们分别是河南省洛阳正骨医院的周水红、河科大一附院李乔、洛阳市中心医院张红霞、河科技大二附院李莎莎、洛阳东方医院赵珊珊。