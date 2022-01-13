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3月、4月，腾讯公益“小红花”将绽放洛城
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.26 14:32

　　今天上午，记者从洛阳市慈善总会获悉，结合腾讯公益基金会推出的主题活动、主题小红花日配捐活动，3月、4月，洛阳市卫健委、洛阳市妇联、洛阳市慈善总会将联合推出“红丝带关爱两癌女性”“关爱自闭症心理健康”公益主题活动。

　　“红丝带关爱两癌女性”活动将于3月7日至9日举行，“关爱自闭症心理健康”活动则定于4月1日至3日。两项公益主题活动旨在汇聚爱心善意，关注弱势群体，共筑“大爱洛阳”。

　　每个公益日上午10点开始，腾讯公益基金会将对每场活动提供总金额为1000万元的配捐。也就是说，洛阳市民和网友向公益项目捐款不低于1元，该公益项目有机会获得腾讯公益基金会提供的随机金额配捐，每人每天捐赠次数不限，至配捐额完为止。

　　同时，洛阳市民和网友邀请好友助力，且该好友完成以下至少一项内容，该公益项目即有机会获得腾讯基金会提供的额外随机金额配捐。

　　1.通过助力页面向该公益项目捐赠不低于1元；2.完成公益知识问答；3.向该公益项目赠送小红花，则该公益项目即有机会获得腾讯基金会提供的额外随机金额配捐。

　　每场公益主题活动前夕，记者将了解活动参与通道、具体流程等，向洛阳市民和网友予以公布。

　　据了解，2018年起，腾讯公益推出小红花形象，作为记录用户每一次公益行为的符号。爱心用户除了在平台捐款可以获得小红花，也可以通过捐步数、答题、捐会议时长等方式积攒小红花。行业人士分析，在腾讯公益“做好事得小红花”，正在成为亿万爱心网友参与公益的全新方式。(洛报融媒·洛阳网记者 仝景菁 通讯员 王琰)
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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