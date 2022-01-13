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空气清新 水质达标 洛阳市各县区多措并举强化生态环境改善（从县区经济工作会议看生态）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.26 10:57

在孟津区小浪底镇崔岭观景台，小浪底水库风光一览无余，生态廊道沿库区岛屿蜿蜒，宛如一条“绿色飘带”

　　优良天数246天、城市集中式饮用水水源地水质达标率100%、新增城市建成区绿化面积659公顷……2021年，我市生态环境改善芝麻开花——节节高，蓝天白云、绿水青山已经成为常态。

　　随着人民群众物质文化生活水平的不断提高，人们对生态产品的需求也越来越迫切，生态环境质量已经成为影响人们生活幸福的重要指标。

　　严格执行重污染天气绩效分级差异化管控，确保PM10、PM2.5、优良天数“两降一升”，提升黄河湿地国家级自然保护区综合治理水平，完成造林20万亩、森林抚育15万亩……今年我市的《政府工作报告》对生态文明建设作出进一步部署。

　　生态文明建设的举措如何落地生根，更好惠及百姓？我市各县区结合自身实际，在经济工作会议上作出了安排。

　　深入打好大气、水、土壤污染防治三大攻坚战，是改善生态环境的重中之重。栾川县委经济工作会议提出，以减少工矿污染、生产生活污水为重点，持续打好三大攻坚战，推进城乡环境综合整治，确保出境断面水质稳定达标，环境空气质量优良天数比例超90%，集中式饮用水水源水质全部达标。洛龙区委经济工作会议提出，严格落实“双十”标准和“七个百分百”要求，保持“散乱污”企业治理高压态势，确保PM2.5、PM10、优良天数“两降一升”。

　　水是生命之源。维护水生态，保障水安全，必须做好“水文章”。新安县委经济工作会议透露，该县将全面推进“八河一渠”同治，强力推进总投资68.7亿元的“45699”水资源生态涵养综合利用工程，用好水资源循环利用试点，确保青要山水库引水入新等生态工程建成投用。老城区委经济工作会议也提出，要加快推动邙山渠水毁修复工程、铁路防洪渠综合治理工程全面完工并恢复通水，动态消除黑臭水体及入河排污口。

　　开展大规模国土绿化行动，是党中央作出的重大战略决策。孟津区委经济工作会议提出，要全面推行林长制，高标准实施国土绿化行动，完成沿黄生态廊道绿化，全年要完成造林绿化1.05万亩，提升生态碳汇能力。栾川县委经济工作会议则透露，该县今年将完成廊道绿化350亩，实施村庄绿化50个，新建林下经济示范基地3000亩，经济林提质增效7500亩。

　　产业结构变“优”、发展模式变“绿”，是改善生态环境的治本之策。洛宁县委经济工作会议提出，稳妥推进重点行业清洁生产和绿色低碳改造，实施华泰、君龙、中河银矿等一批探矿和综合利用项目，统筹推进发恩德、永宁有色科技等企业加快实施“三大改造”。孟津区委经济工作会议提出，严守发展的安全、环保“入口关”，设置“绿色门槛”，严禁高耗能高排放项目落户，大力实施重点行业领域减污降碳行动。（洛报融媒·洛阳网记者 李三旺/文 记者 李卫超 通讯员 郑占波 谢计超/图）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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