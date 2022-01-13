一个城里人的乡村振兴梦

他爱好读报、剪报，每年订近10份报刊，做了厚厚一摞剪报册子；退休后，他对农业科技情有独钟，关注、钻研一个优质农作物品种10多年。

吕明建制作剪报

他爱好读报、剪报，每年订近10份报刊，做了厚厚一摞剪报册子；退休后，他对农业科技情有独钟，关注、钻研一个优质农作物品种10多年。

近日，记者应邀到家住老城区的吕明建家串门，刚进门，就被沙发上的若干农业科技方面的资料所吸引。面对记者来访，吕明建直奔主题——原来，这个退休后才开始和农业打交道的城里人，怀揣着助力乡村振兴的梦想。

从警多年，退休后他爱上了农业

今年69岁的吕明建身高183厘米，曾是一名军人，退休前从警多年。退休后，他的目标不再是破案，而是在各类报刊中寻找优质农产品种植技术并收集相关资料，进而研究这些品种如何在洛阳扎根发展。

吕明建制作的剪报册子

“我喜欢做剪报，尤其是跟农业科技有关的，看到后就剪下来贴在纸上，定期到附近的打印店装订成册。”吕明建说。他是《洛阳晚报》的老读者，他的剪报册子里《洛阳日报》《洛阳晚报》的内容最为常见，哪个乡镇发展了什么特色产业、农产品有什么优点等，他都一一收录在册，闲暇时也去实地看看。

此外，吕明建还订阅了《农业科技报》《科技信息报》《果农之友》《北方果树》等。

为啥要订阅这么多报纸杂志？吕明建说：“它们是我获取信息的重要渠道。”记者翻看剪报发现，他按不同的主题做成册子，有关于农业新品种的，也有关于农业新技术的。他将报刊上的图片裁下来装饰剪报册子封面，还手写了目录，剪报内文有密密麻麻的批注。