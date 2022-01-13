老人去世未留遗嘱，继子女和亲生子女具有同等继承权吗

继母去世未留遗嘱，父亲去世前留下遗嘱将房产和抚恤金留给同父异母的弟弟，哥哥认为房产部分份额应归自己所有，请求人民调解委员会调解。24日，记者从瀍河区司法局了解到这样一起继承纠纷。最终，调解员结合民法典，巧用“法理情”解开兄弟俩心结，让两人达成调解协议。

继母去世未留遗嘱，父亲去世前留下遗嘱将房产和抚恤金留给同父异母的弟弟，哥哥认为房产部分份额应归自己所有，请求人民调解委员会调解。24日，记者从瀍河区司法局了解到这样一起继承纠纷。最终，调解员结合民法典，巧用“法理情”解开兄弟俩心结，让两人达成调解协议。

同父异母兄弟俩因遗产继承起纠纷

王某乙是瀍河区某社区居民，今年50岁。他与今年41岁的王某丙是同父异母的兄弟俩。

王某乙母亲去世较早。在他8岁那年，父亲王某甲与张某再婚，婚后1年生下王某丙。不久后，王某甲与张某在瀍河区购买了一处房产。

2017年，张某病重不治去世，未留下遗嘱。2019年11月，王某甲病重，立下遗嘱，将房产及6.6万元抚恤金留给王某丙。

2020年9月，王某甲去世，王某乙得知遗嘱内容后，认为遗嘱分配有问题，他认为房产部分份额应归自己所有(从继母张某处继承得来)，王某丙不能依据遗嘱取得房屋所有产权，而且抚恤金并非遗产，不能在遗嘱中进行处分。

兄弟俩因房屋和抚恤金分配问题协商未果，王某乙便向瀍河区某街道人民调解委员会求助，希望能通过调解解决此事。

形成抚养关系后，继子女与亲生子女具有同等继承权

人民调解委员会接到王某乙的申请后，立刻安排调解员进行前期调查。

经向兄弟俩本人及社区、周围邻居了解：遗嘱涉及房屋为张某与王某甲婚后共同购买，王某乙与王某丙为同父异母的兄弟。王某乙在成年之前，一直与王某甲和张某生活在一起，结婚后搬出，平时也时常回家看望两个人。在张某与王某甲生病住院期间，王某乙与王某丙轮流到医院照顾，分担医药费。王某丙至今未婚，没有独立住所，平时与王某甲住在一起。

在充分了解纠纷事实后，调解员认为这起纠纷主要涉及两个问题：一是王某丙是否可以依据遗嘱取得房屋所有产权，二是抚恤金是否可以作为遗产进行分配。

随后，调解员就这两个问题咨询了村(居)法律顾问。