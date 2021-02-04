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小区居民因道路未命名而受困扰，有关部门回应：近期将报送审批
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 记者跑腿  来源: 洛阳网 2022.02.26 09:27

　　近日，一些家住涧西区建业科技城的居民通过洛阳网“百姓呼声”平台反映，去年3月，他们入住该小区，但因小区周边的部分道路没有命名，小区编制不了门牌号，他们的生活遇到一系列问题。

　　“我的户籍在外地，现在在洛阳上班，本以为在洛阳买房后很快就能落户，可谁知因为我家周边道路未正式命名，小区编制不了门牌号，至今无法落户。”居民陈先生说。

　　“我们这些户籍在外地的人，享受不了受户籍限制的相关惠民政策，孩子在辖区内上学也受影响。”居民刘女士说。

　　自去年5月以来，该小区居民多次在洛阳网“百姓呼声”平台发帖询问建业科技城周边道路何时正式命名。市民政局也多次回复：“‘建业科技城’周边5条道路命名方案未通过专家组审核。目前，涧西区正在根据专家意见收集整理新的道路命名方案，待方案成立后履行程序。”

　　去年12月1日，记者曾采访报道此事(详见《等了大半年路名没着落，看看民政部门怎么说？》)，相关部门回应称，道路命名需要按照规定经过一定的程序，不确定正式命名的时间。

　　近3个月过去了，建业科技城周边5条道路命名的事情依然没有进展。“建业科技城周边道路命名的工作停滞了吗？”不少居民对此感到疑惑。2月24日，记者又联系了相关部门。

　　涧西区民政局相关部门工作人员说，居民可以放心，建业科技城周边道路命名工作并未停滞。

　　该工作人员说，市政道路命名，既要符合当地的特点，又要符合相关规定和流程，由区民政局经过论证、广泛征求社会各界意见后拟定，然后由市民政局收集整理，集中一批后，经过专家组审核，由市政府批准，最后上报省里。整个流程下来，需要一定时间。

　　“2021年年初，我们就启动了对建业科技城周边道路的命名工作，但在上报市民政局后，未通过专家组审核。”涧西区民政局工作人员说，随后，他们马上开始了对这些道路的重新拟命名工作，并计划于近期上报市民政局，按照审核流程，接受下一批的审批。获批后，他们将及时对外发布相关消息。

　　聚焦百姓生活，回应百姓关切。尊敬的读者，若您遇到烦心事、难办事，可以拨打热线66778866，也可以通过洛阳网、“掌上洛阳”客户端“百姓呼声”平台联系我们，我们会聆听您的心声，为您排忧解难。（洛报融媒·洛阳网记者 郭秩铭）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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