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2022年上半年自学考试3月3日起报名
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.26 09:05

　　昨日，市招考中心发布消息，2022年上半年高等教育自学考试将于4月16日、17日举行，考生可于3月3日至7日进行网上报名。

　　●报名条件

　　中国公民，不受性别、年龄、民族、信仰、职业、文化程度限制，均可报名参加该考试。需要注意的是，报考本科各专业的考生，申请办理本科毕业证书时，必须交验国家承认的专科及以上学历证书原件、教育部学历证书电子注册备案表或学历认证报告。

　　●报名方式

　　3月3日9时至7日18时，考生可登录河南省高等教育自学考试考生服务平台(zkwb.haeea.cn)报名。

　　●首次报名考生报名流程

　　网上注册个人基本信息→上传考生本人照片、身份证正反面照片→网上报考课程→网上缴费→信息审核合格→报名结束。

　　●非首次报名考生报名流程

　　网上核对个人基本信息→上传考生本人身份证正反面照片→网上报考课程→网上缴费→信息审核合格→报名结束。特别需要提醒的是，今年的一个新变化是，非首次报名考生也须上传身份证正反面照片。

　　市招考中心提醒考生，合理安排时间，务必于报名截止时间前完成照片上传，防止因网络拥堵和审核等情况影响报名。

　　考生若在报名过程中遇到问题，可直接点击自学考试考生服务平台“咨询”，或拨打市招考中心电话(0379-63252373)咨询。更多信息，考生也可登录省教育考试院官网(www.haeea.cn)了解。

　　●转考、免考

　　申请转考时间为3月1日9时至18时，申请免考时间为3月5日9时至7日18时。在上述时间内，考生可登录河南省高等教育自学考试考生服务平台申请。

　　●考试

　　此次考试将于4月16日、17日举行。从今年上半年开始，原磁卡准考证不再使用，考生可于考前5日内登录考生服务平台打印准考证及考试通知单。

　　又讯

　　据市招考中心消息，2021年下半年自考毕业证书审核工作已结束，3月8日、9日(每日9时至12时、15时至18时)，考生可到市招考中心1楼服务大厅(西工区凯旋东路62号)领取。领取时，考生须携带本人准考证、身份证原件，并出示健康码、全程戴口罩；原则上不允许代领，由于疫情或其他特殊原因确实需要代领的，须出示委托书(写明原因并由双方手写签字)及代领人有效身份证件。

　　关于领取自考毕业证书，市招考中心提醒考生注意：第一，本科毕业生如需申请学位须与主考院校联系；第二，自考毕业证书、“毕业生登记表”制发一次，遗失不补原件，请注意妥善保管；第三，对于3月8日、9日未能按时领取毕业证书的考生，市招考中心统一设定每周二(法定节假日除外)为“自学考试毕业证书发放工作日”，考生可合理安排时间，尽快前去领取。（洛报融媒·洛阳网记者 刘敏 通讯员 高红梅）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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