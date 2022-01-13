新伊高速预计10月建成通车 洛阳西南方向将再添一条交通大动脉

“5——4——3——2——1，起爆!”昨日8时，随着一声令下，洛卢高速宜阳段一座上跨天桥轰然倒塌，紧接着一串沉闷的爆炸声响彻山谷。爆破成功！机械车辆和施工人员迅速进场清理，11时30分，洛卢高速宜阳段恢复正常通行！

“5——4——3——2——1，起爆!”

爆破现场

昨日8时，随着一声令下，洛卢高速宜阳段一座上跨天桥轰然倒塌，紧接着一串沉闷的爆炸声响彻山谷。爆破成功！机械车辆和施工人员迅速进场清理，11时30分，洛卢高速宜阳段恢复正常通行！

昨日，为配合新伊高速柳泉枢纽施工，洛卢高速宜阳柳泉段寨坡天桥爆破拆除。7时30分，洛报融媒记者在现场看到，洛卢高速宜阳站至韩城站区间段已双向封闭，洛阳高速交警支队联合宜阳警方，投入百余名警力现场负责安全管控及车辆分流。在准备拆除的寨坡天桥下方，施工人员正在铺草枕。

“寨坡天桥影响新伊高速柳泉枢纽匝道建设，我们报请河南省公安厅高速交警总队批准后，决定对该天桥进行封道拆除。”中铁上海工程局、新伊高速公路XYTJ-3A工区总工程师刘艳林介绍，寨坡天桥净高21.5米，普通的机械高度受限无法开展作业，只能通过爆破方式拆除。

寨坡天桥成功爆破后，项目方18台机械设备进场，60余名施工人员配合清理、倒运建筑物。11时30分，路面恢复通行。

刘艳林说，在此次爆破拆除中，他们事先在天桥墩柱、箱梁、栏杆等位置打孔，共填埋炸药200余公斤，爆破收到预期效果，“我们在天桥下方铺了1米厚的草枕，爆破后的建筑物落下，不会对洛卢高速路面造成破坏”。

新伊高速是我省高速公路“双千工程”和“13445工程”的重点项目，全线位于我市境内，整体呈西北东南走向，起于连霍高速铁门枢纽互通，途经新安、宜阳、伊川等地，最终与二广高速相交，线路全长81.25公里，设计为双向4车道、时速100公里。

刘艳林介绍，新伊高速预计今年10月建成通车。届时，洛阳西南方向将再添一条交通大动脉，串联连霍高速、郑卢高速、洛栾高速、二广高速及区域内的国道、省道，形成更加完善、高效的路网体系，进一步加强洛阳都市核心区与新安、宜阳、伊川、汝阳等周边县域的产业承接、交通连接、生态对接，为我市经济社会全面、高质量发展提供强有力的交通支撑。(洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 马军锋/文 记者 张怡熙/图)