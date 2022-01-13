升温成主旋律 洛阳今日气温2℃到16℃

今天洛阳多云转晴天，西北风3级到4级，气温2℃到16℃。

今天洛阳多云转晴天，西北风3级到4级，气温2℃到16℃。 孩子们开心玩沙子 昨天天气晴好，在洛龙区厚德园社区体育公园，市民尽情享受暖阳，孩子们开心玩耍。当日，全省大部最高气温为15℃至18℃，安阳的最高气温达19.2℃，拿下了全省第一名。今天天气依然晴好，您可以出门游玩，寻找春天的踪迹。 省气象服务中心提醒，2月进入倒计时，我省的天气特点是晴朗、干燥、多风，请注意防风防火。 中国天气网发布消息称，升温成为未来几天的“主旋律”，其中白天，我国北方多地最高气温或创今年以来新高。 需要注意的是，由于白天最高气温回升幅度大，夜间最低气温回升相对缓慢，因此未来几天我国大部分地方昼夜温差都将超过10℃甚至15℃。大家早晚出行要注意防寒保暖，谨防感冒。 来看看最新的周天气预报。市气象台根据最新气象资料分析，27日受高空低槽影响，部分地区有零星小雨，28日受冷锋及高空动量下传影响，风力较大，其他时段多晴好天气。具体预报如下。 今天(周六)：多云转晴天，西北风3级到4级，气温2℃到16℃。 明天(周日)：多云转阴天，傍晚到夜里部分地区有零星小雨，西南风2级到3级，气温-2℃到15℃。 28日(周一)：多云间晴天，西北风4级到5级，气温5℃到16℃。 3月1日(周二)：晴天间多云，气温3℃到12℃。 3月2日(周三)：晴天间多云，气温4℃到17℃。 3月3日(周四)：多云，气温4℃到16℃。 3月4日(周五)：晴天间多云，气温1℃到15℃。 (洛报融媒·洛阳网记者 张喜逢 通讯员 郭铭博/文 首席记者 李卫超/图)