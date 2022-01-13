洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳市今年计划新改建普通干线公路447公里
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.26 08:40

　　昨日，全市公路工作会议召开，对今年项目建设、农村公路等方面工作进行部署。

　　记者从会上得知，在项目建设方面，要确保二广高速公路朱家仓互通立交改扩建工程11月底完工；力争草店、平乐互通立交年内开工。全年计划新改建普通干线公路447公里；确保539省道偃师山化至顾县营房口段、319省道夏宜线伊川汝阳交界至伊川宜阳交界段、315省道郑卢线宜阳县城至洛宁界段等7个项目年内全部完工；加快呼南高铁208国道二淅线黄河公铁两用特大桥及引线、208国道二淅线洛阳绕城段、207国道巩偃交界至偃登交界段改建工程前期工作；确保6月底前完成偃师、洛宁、栾川、嵩县干线公路灾后恢复重建项目。

　　在农村公路方面，我市计划建设乡村旅游公路400公里，建成9个乡村振兴交通先行示范村；恢复农村公路桥梁600延长米；建设农村公路安全生命防护工程300公里；确保73个灾后恢复重建项目在3月底前完成。

　　在路况提升方面，我市将实施普通国省道安全设施精细化提升工程29.132公里、农村公路安全生命防护工程300公里；推进公路危旧桥梁改造，包括33座国省道桥梁、600延长米农村公路桥梁。

　　在智慧公路建设方面，我市将依托省智慧公路综合管理平台系统，完善公路信息基础设施布局，初步建成全市公路实时监控系统，研发普通公路路况监控系统手机App,对关林站视频监控平台进行升级改造，建成洛阳市普通公路、二广高速公路视频监控中心，将道路实时路况、项目建设情况、养护道班管理接入平台，使之具备监测指挥、对外发布信息、路产路权保护等多种功能，为群众提供舒适、便利的出行服务。(洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 吴伟)
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 经典写生游 约绘洛阳春
    经典写生游 约绘洛阳春
    经典写生游 约绘洛阳春
        近日召开的洛阳两会上，加快推动“文旅文创成支柱”，是代表委员们热议的话题之一。“打造黄河流域写生带，...
  • ·东大街旁的小街巷，您能叫出几个名儿？
  • ·伊川温沟：一幅水墨画，一段抗战史
  • ·牛家古寨换新颜 湿地美景连成片
    		•
    		 
    新闻排行
  • 最新！全国疫情中高风险地区名单，增...
  • 近12个月，洛阳地铁客运总量1940.06万...
  • 今日起，乘坐洛阳地铁需扫“场所码”
  • 洛阳这4个县被省政府列为“重点发展县”
  • 今年，洛阳城市区拟新建公共停车场40...
  • 新伊高速预计10月建成通车 洛阳西南方...
  • 去年，洛阳市发掘出土文物9756件（套）
  • 洛阳市社会救助家庭经济状况认定有了...
  • 提供岗位5421个！洛阳今年首场重点企...
  • 洛阳将打造沉浸式文旅目的地 激发“东...
    		•
    百姓呼声
    洛龙区青年人才公寓每季度第一个月可申请
    网友咨询：申报办理养犬证都需要什么材料
    精彩图片
    老城区天心文化产业园...
    涧西区遇驾沟安置房项...
    老小区里的青年之家【...
    趁东风 放纸鸢【高清图】
    精彩热帖

    早春

    红尘视觉 夕阳

    雪打梅花更精神

    河洛古城掠影
    /漏明崖、神仙湾一日行
    /重过女几山 ——游记
    /张飞曾辞赋暨书画评论集出版首发式在洛邑古
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605