洛阳市今年计划新改建普通干线公路447公里

昨日，全市公路工作会议召开，对今年项目建设、农村公路等方面工作进行部署。

昨日，全市公路工作会议召开，对今年项目建设、农村公路等方面工作进行部署。

记者从会上得知，在项目建设方面，要确保二广高速公路朱家仓互通立交改扩建工程11月底完工；力争草店、平乐互通立交年内开工。全年计划新改建普通干线公路447公里；确保539省道偃师山化至顾县营房口段、319省道夏宜线伊川汝阳交界至伊川宜阳交界段、315省道郑卢线宜阳县城至洛宁界段等7个项目年内全部完工；加快呼南高铁208国道二淅线黄河公铁两用特大桥及引线、208国道二淅线洛阳绕城段、207国道巩偃交界至偃登交界段改建工程前期工作；确保6月底前完成偃师、洛宁、栾川、嵩县干线公路灾后恢复重建项目。

在农村公路方面，我市计划建设乡村旅游公路400公里，建成9个乡村振兴交通先行示范村；恢复农村公路桥梁600延长米；建设农村公路安全生命防护工程300公里；确保73个灾后恢复重建项目在3月底前完成。

在路况提升方面，我市将实施普通国省道安全设施精细化提升工程29.132公里、农村公路安全生命防护工程300公里；推进公路危旧桥梁改造，包括33座国省道桥梁、600延长米农村公路桥梁。

在智慧公路建设方面，我市将依托省智慧公路综合管理平台系统，完善公路信息基础设施布局，初步建成全市公路实时监控系统，研发普通公路路况监控系统手机App,对关林站视频监控平台进行升级改造，建成洛阳市普通公路、二广高速公路视频监控中心，将道路实时路况、项目建设情况、养护道班管理接入平台，使之具备监测指挥、对外发布信息、路产路权保护等多种功能，为群众提供舒适、便利的出行服务。(洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 吴伟)