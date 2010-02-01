洛阳市偃师区人大常委会原二级调研员付洪波接受纪律审查和监察调查

据洛阳市纪委监委消息：洛阳市偃师区人大常委会原二级调研员付洪波涉嫌严重违纪违法，目前正接受洛阳市纪委监委纪律审查和监察调查。
据洛阳市纪委监委消息：洛阳市偃师区人大常委会原二级调研员付洪波涉嫌严重违纪违法，目前正接受洛阳市纪委监委纪律审查和监察调查。
据洛阳市纪委监委消息：洛阳市偃师区人大常委会原二级调研员付洪波涉嫌严重违纪违法，目前正接受洛阳市纪委监委纪律审查和监察调查。
付洪波简历
付洪波，男，汉族，1961年9月出生，河南偃师人，1983年9月参加工作，1985年7月加入中国共产党，在职大学学历。
1983.09—2010.02 历任偃师四高教师，偃师县委办公室干部，偃师市委招待所支部书记、所长，偃师市供销社理事会副主任、监事会主任，高龙镇党委副书记、镇长，高龙镇党委书记，城关镇党委书记、人大主席；
2010.02—2011.10 偃师市城关镇党委书记、人大主席(副县级)；
2011.10—2012.02 偃师市政府党组成员；
2012.02—2021.04 偃师市人大常委会副主任、三级调研员、二级调研员；
2021.04—2021.09 洛阳市偃师区人大常委会二级调研员。
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