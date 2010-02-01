洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳市偃师区人大常委会原二级调研员付洪波接受纪律审查和监察调查
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.26 08:33

　　据洛阳市纪委监委消息：洛阳市偃师区人大常委会原二级调研员付洪波涉嫌严重违纪违法，目前正接受洛阳市纪委监委纪律审查和监察调查。

　　付洪波简历

　　付洪波，男，汉族，1961年9月出生，河南偃师人，1983年9月参加工作，1985年7月加入中国共产党，在职大学学历。

　　1983.09—2010.02 历任偃师四高教师，偃师县委办公室干部，偃师市委招待所支部书记、所长，偃师市供销社理事会副主任、监事会主任，高龙镇党委副书记、镇长，高龙镇党委书记，城关镇党委书记、人大主席；

　　2010.02—2011.10 偃师市城关镇党委书记、人大主席(副县级)；

　　2011.10—2012.02 偃师市政府党组成员；

　　2012.02—2021.04 偃师市人大常委会副主任、三级调研员、二级调研员；

　　2021.04—2021.09 洛阳市偃师区人大常委会二级调研员。
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 经典写生游 约绘洛阳春
    经典写生游 约绘洛阳春
    经典写生游 约绘洛阳春
        近日召开的洛阳两会上，加快推动“文旅文创成支柱”，是代表委员们热议的话题之一。“打造黄河流域写生带，...
  • ·东大街旁的小街巷，您能叫出几个名儿？
  • ·伊川温沟：一幅水墨画，一段抗战史
  • ·牛家古寨换新颜 湿地美景连成片
    		•
    		 
    新闻排行
  • 最新！全国疫情中高风险地区名单，增...
  • 近12个月，洛阳地铁客运总量1940.06万...
  • 今日起，乘坐洛阳地铁需扫“场所码”
  • 洛阳这4个县被省政府列为“重点发展县”
  • 今年，洛阳城市区拟新建公共停车场40...
  • 新伊高速预计10月建成通车 洛阳西南方...
  • 去年，洛阳市发掘出土文物9756件（套）
  • 洛阳市社会救助家庭经济状况认定有了...
  • 提供岗位5421个！洛阳今年首场重点企...
  • 洛阳将打造沉浸式文旅目的地 激发“东...
    		•
    百姓呼声
    洛龙区青年人才公寓每季度第一个月可申请
    网友咨询：申报办理养犬证都需要什么材料
    精彩图片
    老城区天心文化产业园...
    涧西区遇驾沟安置房项...
    老小区里的青年之家【...
    趁东风 放纸鸢【高清图】
    精彩热帖

    早春

    红尘视觉 夕阳

    雪打梅花更精神

    河洛古城掠影
    /漏明崖、神仙湾一日行
    /重过女几山 ——游记
    /张飞曾辞赋暨书画评论集出版首发式在洛邑古
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605