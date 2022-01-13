洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

巩固成果 发力治本 贵在持续 高标准推动农村人居环境整治
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.26 08:33

　　昨日，在收听收看全省农村人居环境集中整治行动第三次视频调度会后，我市接着召开相关会议，认真落实省委省政府部署要求，纵深推进集中整治工作，确保农村尽快净起来、绿起来、亮起来、美起来。

　　市委常委、秘书长王军出席会议并讲话。会议指出，农村人居环境集中整治行动开展以来，各地整治力度持续加大，村庄清洁更加深入，长效保洁机制不断完善，乡村“净起来”取得阶段性成果。各级各部门要坚持把农村人居环境整治作为乡村振兴“151”工作举措落地见效的重要抓手，在巩固好“净起来”成果的基础上，抓住有利时机推动乡村“绿起来”，加快建设美丽宜居乡村，努力实现乡村让人们更向往。

　　会议强调，要坚持问题导向，再掀农村垃圾整治高潮，针对暗访发现问题必须举一反三、整改清零。要坚决发力治本，大力推广垃圾分类“二次四分法”、污水治理“孟津模式”等典型经验，从根本上改善农村人居环境。要注重贵在持续，建立健全主要领导亲自挂帅、定期通报排名、严格兑现奖惩等工作机制，确保集中整治常态长效。要坚持更高标准，以乡镇政府所在地和城乡接合部为重点，统筹抓好污水治理、厕所革命、村容村貌提升等重点工作，不断提高群众满意度。要加快村庄绿化，因地制宜科学规划，多植乡土树种，持续绿化美化乡村生态。要强化督导考核，对照省市部署，细化任务清单，确保5月底前高标准高质量完成整治任务。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞)
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 经典写生游 约绘洛阳春
    经典写生游 约绘洛阳春
    经典写生游 约绘洛阳春
        近日召开的洛阳两会上，加快推动“文旅文创成支柱”，是代表委员们热议的话题之一。“打造黄河流域写生带，...
  • ·东大街旁的小街巷，您能叫出几个名儿？
  • ·伊川温沟：一幅水墨画，一段抗战史
  • ·牛家古寨换新颜 湿地美景连成片
    		•
    		 
    新闻排行
  • 最新！全国疫情中高风险地区名单，增...
  • 近12个月，洛阳地铁客运总量1940.06万...
  • 今日起，乘坐洛阳地铁需扫“场所码”
  • 洛阳这4个县被省政府列为“重点发展县”
  • 今年，洛阳城市区拟新建公共停车场40...
  • 新伊高速预计10月建成通车 洛阳西南方...
  • 去年，洛阳市发掘出土文物9756件（套）
  • 洛阳市社会救助家庭经济状况认定有了...
  • 提供岗位5421个！洛阳今年首场重点企...
  • 洛阳将打造沉浸式文旅目的地 激发“东...
    		•
    百姓呼声
    洛龙区青年人才公寓每季度第一个月可申请
    网友咨询：申报办理养犬证都需要什么材料
    精彩图片
    老城区天心文化产业园...
    涧西区遇驾沟安置房项...
    老小区里的青年之家【...
    趁东风 放纸鸢【高清图】
    精彩热帖

    早春

    红尘视觉 夕阳

    雪打梅花更精神

    河洛古城掠影
    /漏明崖、神仙湾一日行
    /重过女几山 ——游记
    /张飞曾辞赋暨书画评论集出版首发式在洛邑古
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605