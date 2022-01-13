巩固成果 发力治本 贵在持续 高标准推动农村人居环境整治

昨日，在收听收看全省农村人居环境集中整治行动第三次视频调度会后，我市接着召开相关会议，认真落实省委省政府部署要求，纵深推进集中整治工作，确保农村尽快净起来、绿起来、亮起来、美起来。

昨日，在收听收看全省农村人居环境集中整治行动第三次视频调度会后，我市接着召开相关会议，认真落实省委省政府部署要求，纵深推进集中整治工作，确保农村尽快净起来、绿起来、亮起来、美起来。

市委常委、秘书长王军出席会议并讲话。会议指出，农村人居环境集中整治行动开展以来，各地整治力度持续加大，村庄清洁更加深入，长效保洁机制不断完善，乡村“净起来”取得阶段性成果。各级各部门要坚持把农村人居环境整治作为乡村振兴“151”工作举措落地见效的重要抓手，在巩固好“净起来”成果的基础上，抓住有利时机推动乡村“绿起来”，加快建设美丽宜居乡村，努力实现乡村让人们更向往。

会议强调，要坚持问题导向，再掀农村垃圾整治高潮，针对暗访发现问题必须举一反三、整改清零。要坚决发力治本，大力推广垃圾分类“二次四分法”、污水治理“孟津模式”等典型经验，从根本上改善农村人居环境。要注重贵在持续，建立健全主要领导亲自挂帅、定期通报排名、严格兑现奖惩等工作机制，确保集中整治常态长效。要坚持更高标准，以乡镇政府所在地和城乡接合部为重点，统筹抓好污水治理、厕所革命、村容村貌提升等重点工作，不断提高群众满意度。要加快村庄绿化，因地制宜科学规划，多植乡土树种，持续绿化美化乡村生态。要强化督导考核，对照省市部署，细化任务清单，确保5月底前高标准高质量完成整治任务。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞)