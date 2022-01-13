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洛阳市委巡察工作领导小组听取全市涉粮问题专项巡察情况汇报
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.26 08:31

　　24日，市委巡察工作领导小组召开会议，听取全市涉粮问题专项巡察情况汇报，研究下一步市县巡察工作。

　　市委按照中央和省委部署，以市县两级上下联动模式对全市涉粮问题开展了专项巡察。会议对巡察成效给予肯定。一是政治站位高，聚焦“粮食安全”主题，从严从实查找涉粮领域的风险隐患，用实际行动践行“两个维护”。二是监督检查实，紧盯被巡察党组织在涉粮领域承担的职能责任等，发现了一批涉粮领域典型问题。三是方式方法活，市县巡察机构按照“一个方案、一支队伍、一体推进”的要求，市县同巡、上下联动，形成了监督合力。四是政策把握准，坚持严的主基调与激励干部干事创业相统一，落实“三个区分开来”要求，既精准发现问题，又最大限度鼓励干部干事创业。

　　会议强调，要全面提升政治巡察质量，注重以创造精神、创新方式、创新举措谋划推动巡察工作，努力实现巡察全覆盖与巡察监督常态化、日常化高度统一。要聚焦发展“第一要务”和全面从严治党两个重大政治责任，持续深化政治巡察，做深做实政治监督，服务全市中心大局。要强化整改落实，持续深化以巡促改、以巡促建、以巡促治，压紧压实被巡察党组织和分管市领导的整改责任，确保巡察整改真改实改、改深改透，对整改走过场、敷衍应付、虚假整改的要严肃处理，典型事例公开通报、严肃问责。

　　会议还研究了十二届市委第一轮巡察工作建议方案等事项。

　　市领导何伟、李保国参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李三旺 通讯员 徐云峰 石卫峰)
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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