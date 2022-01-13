优化创新生态增强创新能力 抢抓风口产业加快换道领跑

昨日，市人大常委会主任吴中阳到涧西区调研分包重点项目推进情况。

昨日，市人大常委会主任吴中阳到涧西区调研分包重点项目推进情况。

东旭氢能电机及高端装备产业园主要建设氢燃料电池发动机项目和高端智能装备项目，目前厂房建设正加紧施工。吴中阳走进刚刚落成的洛阳氢能电机展览馆，听取氢燃料电池发动机项目进展汇报，详细了解企业科技创新、市场前景、未来规划等情况，询问目前遇到的难点堵点问题并现场协调解决，鼓励企业紧抓氢能产业快速发展的机遇，吸引氢能上下游相关行业在洛阳集聚，打造中部地区氢能产业链。他强调，各有关部门要严格落实产业发展“136”工作举措，大力优化创新生态，持续增强创新能力，瞄准电子信息等6大风口产业和13个细分领域，推动风口产业“无中生有”“有中生新”。要进一步优化营商环境，以“三个一批”为抓手，着力解决项目建设方面存在的困难问题，以完善工作机制、激发市场主体活力，加快产业优势再造、换道领跑。

中国第一拖拉机股份有限公司高效低排放YTN3柴油机智能制造建设项目，将对一拖老厂房进行数字化升级改造，建成国内首个农机行业非道路柴油发动机的智能化工厂。吴中阳走进车间，仔细听取改造升级方案、项目进展、发展规划等情况介绍，鼓励企业坚持把创新作为引领发展的第一动力，积极把握新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，深化体制机制改革，着力补短板、强弱项，不断厚植发展新优势，推进老工业基地转型升级。

随后，吴中阳来到涧西区长春路街道，察看人大代表联络站建设、运行情况，并召开座谈会指导推进信访积案化解工作。(洛报融媒·洛阳网记者 智慧 通讯员 曹国丽)