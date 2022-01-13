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力争到2025年，洛阳市新材料产业规模迈过3000亿元大关
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.26 08:35

　　作为基础性、战略性和先导性产业，新材料产业具备广阔市场空间。预计到2025年，全国新材料产业市场规模将突破10万亿元。

　　作为我市传统优势产业，去年我市新材料产业营业收入已迈上2000亿元台阶，在三大领域具有明显优势：

　　在钨钼钛领域，我市已探明钼矿资源储量372万吨，居全国首位，钨矿资源储量62万吨，现有海绵钛产能3万吨，占全国19%。现有规模以上钨钼企业50余家，中国船舶725所在国内钛材研究领域占有重要地位。

　　在铝铜领域，我市已形成“铝矾土矿—氧化铝—电解铝—铝加工”的完整产业链条。现有规模以上铝加工企业45家，龙鼎铝业、万基铝加工等龙头企业科研实力突出、发展空间较大。

　　在精细化工领域，洛阳石化炼油结构调整、日照—濮阳—洛阳原油管道、原油商储基地等3个重大项目均建成投用，洛阳石化年炼油能力提升至1000万吨，上游原油输送能力在2000万吨以上，原油储备能力达210万立方米，为建设乙烯项目提供了充足原料和技术条件。

　　在此基础上，我市将聚焦三大领域持续发力。聚焦航空航天、海洋舰船、体育休闲、高端民用消费品等领域，通过优化钨钼钛产品结构，做大做强硬质合金工具、集成电路用钨电阻层、电极靶材等产品规模，提升钨钼钛产业支撑能力；聚焦轨道交通及汽车铝材、航空铝材、动力电池用锂电铝箔等领域，推动铜产业向印刷电路板(PCB)用铜箔、锂电子电池用铜箔等高端产品延伸发展，谋划引进电子铜箔生产线等项目，大力发展铝铜产业；围绕传统石化产业向精细化工产业提质转型，推动洛阳石化百万吨乙烯项目尽早落地，填补我省乙烯生产空白，谋划引进洛阳石化年产20万吨环氧乙烷、年产8万吨碳九组分等项目，谋划设立化工新材料研究院，助力打造高端石化产业集群。力争到2023年，全市新材料产业规模达到2750亿元，到2025年达到3600亿元。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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