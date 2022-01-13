洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

省有色金属行业协会总工程师张传合：聚焦风口 促进有色金属新材料产业高质量发展
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.26 08:31

　　“对风口的判断和理解，其实是深刻的产业问题，顺风而起不是结束，静待风来也绝不明智，要主动出击争当风口，实现可持续的高质量发展。”省有色金属行业协会总工程师张传合表示。

　　风口产业顺应社会发展潮流，拥有巨大的赢利潜力，是代表未来社会发展趋势的产业。在张传合看来，只有能够带来持续的资本流入、需求增长和人才涌入的产业，才算是真正的风口，才值得持续创业、业务转型或者长期投资。

　　他认为，寻找风口可遵循三条逻辑主线：一是围绕生活方式的改变、生活品质的提高与生产生活效率的提升找风口；二是沿着新政策要求、特殊事件影响，以及结构性行业供需变化找风口；三是沿着产业融合、产业传导和产业更替找风口。相关企业要结合风口期做好各项工作，更要有主动出击争当风口的魄力。

　　具体到有色金属新材料产业发展，张传合表示，洛阳有色金属产业在河南乃至全国都处在非常重要的地位。结合“十四五”期间全省重点提升新材料等五大优势产业能级、加速向先进材料强省跨越等政策背景，洛阳应依据实际情况把握风口，针对先进有色金属新材料产业编制系统性发展规划，积极协助解决影响现有企业发展的关键问题，比如在铝产业方面发挥电解铝和再生铝的结合优势，保障先进铝材料发展中的原料优势，在铜产业方面实现产学研用的有效结合，在钛产业方面以应用为引领扩大发展等，最终多角度全方位地形成产业发展合力，加速推动有色金属新材料产业高质量发展。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 刘强 苗得雨）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 经典写生游 约绘洛阳春
    经典写生游 约绘洛阳春
    经典写生游 约绘洛阳春
        近日召开的洛阳两会上，加快推动“文旅文创成支柱”，是代表委员们热议的话题之一。“打造黄河流域写生带，...
  • ·东大街旁的小街巷，您能叫出几个名儿？
  • ·伊川温沟：一幅水墨画，一段抗战史
  • ·牛家古寨换新颜 湿地美景连成片
    		•
    		 
    新闻排行
  • 最新！全国疫情中高风险地区名单，增...
  • 近12个月，洛阳地铁客运总量1940.06万...
  • 今日起，乘坐洛阳地铁需扫“场所码”
  • 洛阳这4个县被省政府列为“重点发展县”
  • 今年，洛阳城市区拟新建公共停车场40...
  • 新伊高速预计10月建成通车 洛阳西南方...
  • 去年，洛阳市发掘出土文物9756件（套）
  • 洛阳市社会救助家庭经济状况认定有了...
  • 提供岗位5421个！洛阳今年首场重点企...
  • 洛阳将打造沉浸式文旅目的地 激发“东...
    		•
    百姓呼声
    洛龙区青年人才公寓每季度第一个月可申请
    网友咨询：申报办理养犬证都需要什么材料
    精彩图片
    老城区天心文化产业园...
    涧西区遇驾沟安置房项...
    老小区里的青年之家【...
    趁东风 放纸鸢【高清图】
    精彩热帖

    早春

    红尘视觉 夕阳

    雪打梅花更精神

    河洛古城掠影
    /漏明崖、神仙湾一日行
    /重过女几山 ——游记
    /张飞曾辞赋暨书画评论集出版首发式在洛邑古
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605