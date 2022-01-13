省有色金属行业协会总工程师张传合：聚焦风口 促进有色金属新材料产业高质量发展

“对风口的判断和理解，其实是深刻的产业问题，顺风而起不是结束，静待风来也绝不明智，要主动出击争当风口，实现可持续的高质量发展。”省有色金属行业协会总工程师张传合表示。

“对风口的判断和理解，其实是深刻的产业问题，顺风而起不是结束，静待风来也绝不明智，要主动出击争当风口，实现可持续的高质量发展。”省有色金属行业协会总工程师张传合表示。

风口产业顺应社会发展潮流，拥有巨大的赢利潜力，是代表未来社会发展趋势的产业。在张传合看来，只有能够带来持续的资本流入、需求增长和人才涌入的产业，才算是真正的风口，才值得持续创业、业务转型或者长期投资。

他认为，寻找风口可遵循三条逻辑主线：一是围绕生活方式的改变、生活品质的提高与生产生活效率的提升找风口；二是沿着新政策要求、特殊事件影响，以及结构性行业供需变化找风口；三是沿着产业融合、产业传导和产业更替找风口。相关企业要结合风口期做好各项工作，更要有主动出击争当风口的魄力。

具体到有色金属新材料产业发展，张传合表示，洛阳有色金属产业在河南乃至全国都处在非常重要的地位。结合“十四五”期间全省重点提升新材料等五大优势产业能级、加速向先进材料强省跨越等政策背景，洛阳应依据实际情况把握风口，针对先进有色金属新材料产业编制系统性发展规划，积极协助解决影响现有企业发展的关键问题，比如在铝产业方面发挥电解铝和再生铝的结合优势，保障先进铝材料发展中的原料优势，在铜产业方面实现产学研用的有效结合，在钛产业方面以应用为引领扩大发展等，最终多角度全方位地形成产业发展合力，加速推动有色金属新材料产业高质量发展。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 刘强 苗得雨）