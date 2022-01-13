洛阳市风口产业发展能力提升研修班结课，共培训170余名学员

昨日，为期5天的全市风口产业发展能力提升研修班结课，170余名学员集中学习了制造业风口产业相关知识，进一步增强了发展风口产业的信心和决心。

昨日，为期5天的全市风口产业发展能力提升研修班结课，170余名学员集中学习了制造业风口产业相关知识，进一步增强了发展风口产业的信心和决心。

为进一步提升我市党员、企业负责人等发展风口产业的能力，我市此次邀请专家学者、行业领军企业负责人等，聚焦智能装备制造、电子信息、新能源、数字经济、新材料等制造业风口产业重点领域，举行11场专题讲座。主讲人结合自身工作经验，对风口产业发展前景、重点领域、市场机遇等进行了全面剖析、深刻解读，对加速我市风口产业发展及企业抢抓发展机遇具有重要指导意义。大家纷纷表示，通过学习更加了解了风口产业的前沿知识，对洛阳风口产业的发展方向、路径更为明确，为开展下一步工作奠定了基础。

“在5天培训过程中，我边学边思，进一步明晰了何谓风口产业、如何抓好风口产业发展等。”洛宁县商科工局党组书记、局长王占超表示，此次培训对工信系统干部意义重大。洛宁县将开展全县党员干部、企业负责人风口产业培训班，进一步提升意识、凝聚共识，共同推动新能源等风口产业发展。

万基控股集团总经济师姬延召表示，对企业来说，此次培训特别及时、“解渴”。“通过培训，我们全面了解了市委市政府发展风口产业的重要举措，坚定了我们转型发展的信心和决心。”姬延召表示，企业将聚焦风口产业，谋划一批政策支持、市场广阔、投资者认可的新项目，着力在发展风口产业上取得实质性突破，推动传统产业向风口产业转型。

据了解，根据全市“能力作风建设年”活动部署要求，今年我市将进一步强化干部专业能力培训，邀请先行城市的领导干部和各领域专家学者进行授课，并开展实地观摩、经验交流、案例分析等。同时，我市还将重点聚焦抢抓产业发展新风口，开展创新驱动暨产业高质量发展、科技创新和科技产业发展、制造业转型升级和现代金融等专题培训，对全市发改、工信、商务、国资、科技、财政、金融等系统领导干部、重点企业负责人和县区分管领导等进行培训，引导全市上下以更宽的视野谋划发展，以更大的力度推动改革。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 通讯员 苗得雨 张婷婷)