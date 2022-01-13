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徐衣显与前海方舟资产管理有限公司董事长靳海涛举行工作座谈
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.26 08:21

　　昨日下午，市长徐衣显与来洛对接的前海方舟资产管理有限公司董事长、中原前海基金首席执行合伙人靳海涛、副董事长薛云伟等举行座谈会，双方围绕资本赋能科技创新，助力产业转型升级、资本市场培育、资本运作模式创新等进行深入交流。

　　徐衣显表示，洛阳正处于构建新发展格局、推动中部地区高质量发展、黄河流域生态保护和高质量发展等国家战略交汇叠加的机遇期，锚定经济总量万亿级目标，坚定走好以创新引领产业发展之路，建强副中心、形成增长极。希望双方建立更加紧密的共融合作机制。一是助力洛阳“有中生新”加快产业升级。发挥大院大所资源集聚优势，立足智能装备等6大优势产业基础，瞄准13个风口细分领域，加快由要素驱动向创新驱动转变，借力前海方舟等更多优质社会资本，培育增加600家规上企业，新增市场主体10万户。二是支持洛阳“无中生有”抢占产业风口。借助前海方舟覆盖全国的资本运作网络和企业资源优势，深刻把握市场规律，顺应产融结合趋势，完善私募股权投资机构政策措施，建立基金投资项目库，完善常态化会商机制，导入优质项目资源，打造飞地孵化器，尽快走向市场化、国际化。三是促进洛阳“引育结合”打造人才矩阵。着眼持续发展、长远发展，建立常态化人才交流合作机制，掀起头脑风暴，加强专业培训，增强市场意识，提高运作水平，壮大洛阳基金管理人才队伍。徐衣显希望洛阳市与前海方舟深挖更多合作点，找准更多链接点，推动双方合作向更深层次、更广领域迈进，把更多创投人才、高端项目、先进模式落地洛阳，将更多“金融活水”引入洛阳，为推动高质量发展培育强劲“资本引擎”。

　　靳海涛表示，将进一步发挥专业优势、市场功能，以中原前海基金、洛阳前海基金为抓手，带动更多商业资金投资洛阳、更多企业到洛阳创业创新，通过直投、辅导企业上市等方式，扶持更多洛阳企业发展壮大，为洛阳加快建强副中心、形成增长极增势赋能、跨越发展。

　　座谈会现场，来自北京清航空天动力科技有限公司、新石器慧通(北京)科技有限公司、上海仙途智能科技有限公司的企业代表与我市部分平台、企业进行了现场交流洽谈，探讨合作发展事宜。

　　侯占国、任丽君参加座谈。(洛报融媒·洛阳网记者 智慧)
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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