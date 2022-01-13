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优秀！洛阳多所学校和幼儿园上榜全国青少年校园足球特色学校和幼儿园名单
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.25 22:17

　　近日，教育部公布了2021年度全国青少年校园足球特色学校、全国足球特色幼儿园等多项名单。洛阳市多所学校和幼儿园榜上有名。

　　此次评选活动中，洛阳市入选2021年度全国青少年校园足球特色学校的有7所，分别为伊川县滨河高级中学、伊川县鸦岭乡第一初级中学、新安县石寺镇第一初级中学、嵩县实验中学、嵩县白河镇实验学校、汝阳县小店镇第一初级中学和洛阳市第十一中学；入选2021年度全国足球特色幼儿园的有6所，分别为涧西区金宝星幼儿园、伊滨区快乐宝贝幼教中心、洛宁县直第二幼儿园、孟津区城关镇第二中心幼儿园、伊滨区福民幼儿园和伊川县县直第三幼儿园。

　　为加快推进校园足球的普及，不断推进和提高校园足球特色学校建设的质量和水平，加快推进中国特色青少年校园足球训练竞赛体系和足球后备人才培养体系建设，教育部2018年开始全国青少年校园足球特色学校的遴选工作。

　　此次评选自去年7月底正式启动，分为自主申报、省级教育行政部门审核推荐和教育部综合认定三个阶段，旨在要求各地完善政策措施，统筹资源，推进校园足球改革发展，加快校园足球的发展和普及，带动学校体育事业健康有序发展和提升学生体质健康水平。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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