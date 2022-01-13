洛阳这4个县被省政府列为“重点发展县”

河南省政府日前印发《河南省新型城镇化规划(2021-2035)》(简称《规划》)，结合县域经济实际和产业发展基础，实行分类发展。

河南省政府日前印发《河南省新型城镇化规划(2021-2035)》(简称《规划》)，结合县域经济实际和产业发展基础，实行分类发展。

《规划》提出，将县域分为三类进行发展，分别是优化开发县(市)、重点发展县(市)和生态功能县(市)。

优化开发县(市)共25个，洛阳市伊川县被列入其中。优化开发县(市)突出转型提质，壮大优势产业集群，强化主导产业链式配套、基础设施统一构建，形成与中心城区梯度发展、优势互补的产业体系和联建共享、畅通快捷的交通体系。

重点发展县(市)共65个，洛阳市的汝阳、新安、宜阳、洛宁4县在此范围之内。重点发展县(市)突出特色高效，稳固粮食生产能力，积极发展特色产业集群，推动由农业生产基地向制成品加工基地转变，以新型工业化促进农业农村现代化。

生态功能县(市)共12个，洛阳市的嵩县和栾川位列其中。生态功能县(市)突出环境保护，树立全域一体的大生态发展理念，提升重要生态产品供给能力，发展资源环境可承载的适宜产业，增强生态、文化、旅游和产业配套综合功能。（洛报融媒·洛阳网记者 李三旺）