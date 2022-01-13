93岁抗战老兵30多年未回过老家 三地志愿者为老人圆梦

25日，对于93岁的抗战老兵田桂芬老人来说是个大喜的日子，时隔30多年，她踏上了回故乡云南的省亲之旅。这背后，是河南、云南和深圳三地志愿者对抗战老兵的关心与关爱，齐心协力促成了老人此次圆梦之旅。

25日，对于93岁的抗战老兵田桂芬老人来说是个大喜的日子，时隔30多年，她踏上了回故乡云南的省亲之旅。这背后，是河南、云南和深圳三地志愿者对抗战老兵的关心与关爱，齐心协力促成了老人此次圆梦之旅。

30多年来没回过老家，老人思乡心切

25日下午，田桂芬老人在孙媳妇张丹丹陪同下，来到洛阳北郊机场，准备乘坐飞机回老家省亲。得知老人是抗战老兵，机场工作人员特意安排她在贵宾室休息。老人身穿“抗战老兵 民族脊梁”服装、戴着红围巾，显得格外精神。尽管已耄耋之年，老人面色红润、耳聪目明，说话中气十足。

田桂芬是云南昆明人，现家住新安县磁涧镇。1944年，她经人介绍与驻扎在当地的洛阳籍士兵张荣光认识并相恋。张荣光比她年长10岁，可她看中了对方的老实本分。随后，她成为一名看护兵参加了湖南衡阳会战，在一线抢救伤员。1960年前后，她跟随爱人回到新安县，育有三子两女。

现在，田桂芬的老伴儿已去世多年，子女们过得不错，她的晚年生活幸福。可是，她一直有个心愿，即回趟老家看看。多年来，她回家次数一只手就能数过来，最近一次回家已是30多年前的事情。“那时候坐火车，路上要3天。”田桂芬言语间依然有浓重的乡音。

令田桂芬略感欣慰的是，三妹每年都会来洛看望她，带的家乡特产让她稍微缓解思乡之苦。