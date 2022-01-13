2022年，洛阳市将推动全市规模以上工业增加值增长8%

2022年，洛阳市将以发展风口产业为主线，锚定建成万亿级全国先进制造业基地总目标，推动全市规模以上工业增加值增长8%、制造业增加值占生产总值比重超过三分之一、工业经济运行主要指标高于全省平均水平。这是记者在25日召开的洛阳市工业和信息化工作会议上了解到的。

2022年，洛阳市将以发展风口产业为主线，锚定建成万亿级全国先进制造业基地总目标，推动全市规模以上工业增加值增长8%、制造业增加值占生产总值比重超过三分之一、工业经济运行主要指标高于全省平均水平。这是记者在25日召开的洛阳市工业和信息化工作会议上了解到的。

坚持以发展风口产业为主线

坚持产业为基，洛阳将以发展风口产业为主线，围绕装备制造、电子信息、新材料、新能源、生物医药、数字经济6大产业方向，聚焦新能源汽车、新型显示材料、机器人等13个细分风口领域，实现产业发展换道领跑、跨越赶超——

●坚持“关联转型”和“引进培育”双向发力，做强一批风口产业集群。

推动装备制造等优势产业向风口产业关联转型，做到“有中生新”；瞄准电子信息等风口领域精准开展产业链招商，实现“无中生有”。

●坚持“专精特新”和“龙头引领”双轮驱动，做大一批风口企业。

以“专精特新”为方向，推动中小企业成长为高新技术企业、专精特新企业；以重点企业为龙头，支持头部企业抢占风口先机，实现倍增发展。

●坚持“做大存量”和“精准招商”双措并举，推进一批风口产业项目。

一手抓风口项目建设，加快推进124个总投资694亿元的风口领域在建项目；一手抓风口项目招商，瞄准新能源乘用车等43个在谈项目开展产业招商。

●坚持“高位投入”和“高标运营”双高引领，加强风口产业支撑保障。

发挥产业发展基金、国有投资平台对制造业发展的促进作用，引入一批高水平产业运营商，为风口产业发展注入强劲动力。

●坚持“市场主导”和“政府引导”双频共振，营造风口产业发展良好环境。

发挥企业主体作用，发挥产业链“链主”企业和产业联盟能动作用，发挥政府引导作用，加快推动我市风口产业做大做强。