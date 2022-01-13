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洛阳市区400万平方米绿化景观“提颜值”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.25 22:17

　　人勤春来早，眼下正是春季绿化养护的黄金时间，洛阳市城市管理局抓住天气回暖有利时机，全面开展市区绿化养护工作。

　　24日上午，记者在洛龙区牡丹大道和子美街交叉口附近看到，中央绿化带里草木萌发、春意渐显，绿化工人们正在给这里的南天竹组团景观塑形。

　　“这片区域的南天竹是前几年栽下的，因为长势旺盛，显得密集呆板，我们打算移走一部分，做出波浪状造型，增加灵动感。”洛阳市城市管理局绿化管理中心工作人员介绍，一年之计在于春，目前植被已陆续进入返青期，该中心抓住时机，对城市区内的行道树、公共绿地开展浇灌返青水、预防病虫害、追肥等作业，同时修剪塑形、翻栽补栽，提升绿化景观效果。

　　走在街上，如果留心您会发现，从去年冬季以来，咱洛阳市区的绿化景观焕然一新，很多道路的绿化带、坛头比之前更加舒朗通透，新增的绿化景观精致清新，如一组组“花境”作品，美得让人直想拿手机拍照。这些变化，是我市冬季绿化精细化管理“百日会战”行动取得的丰硕成果。

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[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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