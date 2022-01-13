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点赞！洛宁这些果农在中国好苹果大赛获奖
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.25 22:16
活动现场

　　25日，2021年中国好苹果大赛颁奖典礼暨苹果产业高质量发展论坛(洛宁)在洛宁县上戈镇举行。

　　此次活动由洛阳市农业农村局、洛宁县政府主办，为2021年中国好苹果大赛金奖、银奖、优胜奖、十佳果品品牌奖、最佳组织奖等获奖者颁奖。论坛上，河北农业大学教授曹克强、西北农林科技大学教授赵政阳、原烟台果树科学研究所研究员张宗坤等专家进行了授课交流。

　　近年来，我市把发展水果业作为特色高效农业来抓，目前全市水果面积97万亩，产量120万吨，其中，苹果栽培33.5万亩，年产量35.7万吨。苹果产业已经成为洛宁第一特色产业，是实现乡村振兴的主导产业、富民产业，目前全县苹果种植面积28.5万亩，年产值达15亿元。

金奖、银奖获得者

　　【2021中国好苹果大赛获奖名单】

　　金奖

　　洛宁县上戈镇纸坊村 郑麦亮

　　银奖

　　洛宁县上戈镇庙洼村 冯小涛

　　洛宁县上戈镇庙洼村 王军民

　　优胜奖

　　洛宁县上戈镇庙洼村 刘海堂

　　洛阳众森农业有限公司

　　洛阳上果农业有限公司

　　洛阳永顺昌农业发展有限公司

　　十佳果品品牌奖

　　洛阳众森农业有限公司

　　洛阳上果农业有限公司

　　洛阳永顺昌农业发展有限公司

　　最佳组织奖

　　洛宁县园艺局(洛宁县园艺技术服务中心)

　　(洛报融媒·洛阳网记者 王雨 金曦 文/图 通讯员 田玉广)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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