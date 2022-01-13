洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳市社会救助家庭经济状况认定有了详细标准
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.25 19:35

　　25日，记者获悉，日前，洛阳市民政局、洛阳市中级人民法院、洛阳市教育局等19部门联合印发《洛阳市社会救助家庭经济状况认定办法(暂行)》(简称《办法》)，在救助类型上，进行了分类。在家庭收入核算方法上，更加严谨。

　　在救助类型上，进行了分类

　　共分为“最低生活保障家庭”“低保边缘家庭”“支出型困难家庭”3个类型，困难群众可根据实际情况按程序申请。

　　在家庭收入核算方法上，更加严谨

　　家庭人均收入是指申请社会救助家庭提出申请前12个月内家庭可支配收入总和除以共同生活的家庭成员人数所得到的平均数。

　　需要注意的是，符合下列情况的，按实际收入计算：

　　1.家庭中有肢体、精神、智力重度残疾人的，有患重病且生活不能完全自理的，照护人员1人。

　　2.在怀孕、哺乳或照顾3周岁以下婴幼儿期间，妇女1人；抚养超过3周岁学前儿童的，照顾人员1人。

　　对未共同生活家庭成员给付赡养费等，进行明确规定

　　具有赡养、抚养、扶养义务的家庭成员未共同生活，义务人应当给付的赡养费、抚养费、扶养费，可按照具有法律效力的调解书、判决书等法律文书所确定的数额计算，但义务人经强制执行没有履行能力的除外。

　　没有法律文书的，如果义务人家庭人均收入不高于当地低保标准2倍的，视为无赡养、抚养、扶养能力，可以不计算赡养费、抚养费、扶养费；如果义务人家庭人均收入高于当地低保标准2倍的，一般将其收入高出部分的50%平均到其应当赡养、抚养、扶养的每个对象计算。

　　在车辆认定上，更加人性化

　　申请最低生活保障、申请低保边缘家庭认定时，家庭成员名下无生活用机动车辆、船舶、大型农机具等大型机械，作为唯一谋生工具的小型经营性车辆、普通摩托车、残疾人功能性补偿代步机动车辆除外。

　　将认定对象列入责任追究范围

　　认定对象不如实提供相关情况，隐瞒收入和财产骗取社会救助的，一经核实，由相关管理部门依据相关规定处理。

　　洛阳市民政局相关负责人表示，《办法》的印发，对进一步规范洛阳市社会救助家庭经济状况认定，更好保障困难群众基本生活权益，将起到积极作用。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 董诚 董华武)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 经典写生游 约绘洛阳春
    经典写生游 约绘洛阳春
    经典写生游 约绘洛阳春
        近日召开的洛阳两会上，加快推动“文旅文创成支柱”，是代表委员们热议的话题之一。“打造黄河流域写生带，...
  • ·东大街旁的小街巷，您能叫出几个名儿？
  • ·伊川温沟：一幅水墨画，一段抗战史
  • ·牛家古寨换新颜 湿地美景连成片
    		•
    		 
    新闻排行
  • 60岁至69岁的老人均可办理公交老年优...
  • “十四五”期间，洛阳将打造千亿级数...
  • 最新！全国疫情中高风险地区名单，增...
  • 洛阳各县区加快提升功能品质 全方位增...
  • 打造集中养老站点，开展集中居家互助...
  • 【视频】洛卢高速一处上跨天桥成功爆...
  • 提醒！洛龙区青年人才公寓每季度第一...
  • 刚刚，洛卢高速恢复正常通行
  • 洛阳市处非办提醒：警惕以“元宇宙”...
  • 3月起，多地对电动三轮车、 低速电动...
    		•
    百姓呼声
    洛龙区青年人才公寓每季度第一个月可申请
    网友咨询：申报办理养犬证都需要什么材料
    精彩图片
    老城区天心文化产业园...
    涧西区遇驾沟安置房项...
    老小区里的青年之家【...
    趁东风 放纸鸢【高清图】
    精彩热帖

    早春

    红尘视觉 夕阳

    雪打梅花更精神

    河洛古城掠影
    /漏明崖、神仙湾一日行
    /重过女几山 ——游记
    /张飞曾辞赋暨书画评论集出版首发式在洛邑古
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605