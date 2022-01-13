洛阳市实现网格化服务管理市域全覆盖

25日下午，“实事惠民生 聚力谋出彩”2021年洛阳市重点民生实事系列新闻发布会第十一场——“构建平安洛阳”专题新闻发布会上，洛阳市委政法委有关负责人发布了洛阳市加强市域社会治理、老旧小区智慧安防建设等重点民生实事完成情况。

25日下午，“实事惠民生 聚力谋出彩”2021年洛阳市重点民生实事系列新闻发布会第十一场——“构建平安洛阳”专题新闻发布会上，洛阳市委政法委有关负责人发布了洛阳市加强市域社会治理、老旧小区智慧安防建设等重点民生实事完成情况。

去年，洛阳市加强市域社会治理和扩大村(居)法律顾问服务面，增加网格572个，完成年度工作任务131%；增加专职网格员732人(含调剂和招录)，增加兼职网格员87名，完成年度工作任务的100%，建立起“全科”网格员队伍，网格化服务管理实现市域全覆盖。

目前，全市网格总数7780个，其中基础网格6644个、专属网格1136个；网格员总数10648名，其中网格长4268名，专职网格员2362名，兼职网格员9656名；网格党支部数量5036个、党小组10374个。城乡社区(村)网格单元划分科学，网格员队伍职责明确、结构优化、精干高效，全面建成覆盖城乡、条块结合，横向到边、纵向到底的网格化服务管理体系。

记者从发布会上获悉，去年，洛阳市网格化服务管理水平全面提高，全市共录入矛调事件9576件，累计调解成功率95.09%；依托信息化、网格化优势，打造了“民呼我应”的社会治理品牌，打通服务群众“最后一公里”，全市网格员解决民生诉求65579件。

此外，洛阳市重点敏感场所火灾探测预警能力提升，各县(区)消防救援部门推动当地“九小”场所和老旧小区、群租房、农村敬老院等火灾防控薄弱区域安装火灾探测报警装置共计15093个(其中，智能型6014个)。

截至2021年6月底，有724名专业律师担任2546个村(社区)的法律顾问，占比超过80%，提前半年完成重点民生实事任务，村(居)法律顾问服务面进一步扩大。截至目前，全市村(居)法律顾问累计为群众提供专业法律意见19420条，代群众起草法律文书3449件，开展法治讲座2400场次，参与调解矛盾纠纷化解4237件，参与诉讼活动1433次，提供现场法律咨询服务10659次，为村(居)重大事项提供法律意见948条，为提升基层社会法治水平、维护社会和谐稳定作出了积极贡献。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 文/图）