2021年，洛阳实现2100余项政务服务事项“掌上办理”

25日，“实事惠民生 聚力谋出彩”2021年洛阳市重点民生实事系列新闻发布会第十场——“优化营商环境”专题新闻发布会举行。

25日，“实事惠民生 聚力谋出彩”2021年洛阳市重点民生实事系列新闻发布会第十场——“优化营商环境”专题新闻发布会举行。

记者从发布会上获悉，2021年初，洛阳市委、市政府将升级改造市政务服务平台，持续提升政务服务能力、水平列入重点民生实事，洛阳市政务服务和大数据管理局、洛阳市政务服务中心持续提升为民服务水平，为优化我市营商环境奠定了坚实基础。

洛阳市政务服务和大数据管理局、洛阳市政务服务中心主要采取了以下措施：

——大力推进政务服务事项“掌上办、随身办”

“洛快办”App是市政府打造的全市一体化在线政务服务平台移动端，由市政务服务和大数据管理局负责建设和管理，为广大市民提供“一站式”掌上查询、掌上预约、掌上办理的全流程在线便民服务。

目前，“洛快办”App已汇聚疫情防控、医疗卫生、文化旅游、教育体育、司法服务、交通出行、住房保障、城市生活等8大领域共80余项高频便民服务，并提供2100余项政务服务事项“掌上办理”。“洛快办”App注册人数已达240万人，每天约1.2万人次点击使用。洛阳市还全面推进“豫事办”洛阳分厅建设，2021年，共向“豫事办”发布240项政务服务事项与便民服务应用，“豫事办”洛阳分厅的用户注册数达408万。

同时，洛阳市以“一次都不跑”“一证通办”“一件事”集成改革为重点，持续优化网上政务服务能力，推进减环节、减材料、减时限、减费用、优流程，形成“一次都不跑”清单，实现了350项事项“一证通办”，推出了“新生儿”“我要开药店”等一批涵盖社保、医疗、驾驶、就业的一件事主题事项60个，初步形成线上“一网通办，不见面审批”的办理模式。

——推进政务服务“异地办、就近办”“跨省通办”“全豫通办”

2021年，洛阳市先后与上海、浙江等省市的20余个县(市、区)实现社保、不动产登记证明查询打印等180个事项跨省通办；与山西长治市实现40个事项两地通办；与平顶山、焦作、三门峡、济源4地市实现了社保卡补领挂失、公司设立登记、机动车行驶证补领、不动产补证等100个高频政务服务事项异地办理。

洛阳市与建行、工行等6家金融机构开展政务代办试点工作，推进灵活就业社保基金、城乡居民养老保险、医保等13个事项，在全市67个营业网点、257台自助设备上实现“就近办”。洛阳市还在高新区、伊滨区设立不动产登记分中心，指导各城市区自然资源规划局推进分中心的设立工作，已实现不动产登记就近受理、跨县区办理。

——聚焦特殊办事群体，实施“贴心办、便利办”

洛阳市民之家在高频事项窗口设置绿色服务专窗，组建“河洛之鸽”志愿者服务队，设置老年人服务专区、咨询辅导帮办专区，对重度残疾及行动不便老人开展社保、不动产、公积金等预约服务、上门服务、帮代办服务。2021年，共办理上门服务136次、帮代办服务573次。

同时，洛阳市民之家加强实体大厅服务能力建设，全面实施“便利办”，在市民之家和各县区政务服务中心全面推行证照免费邮寄服务和新开办企业免费刻制印章服务。2021年，免费邮寄各类证照3000余件，共为新开办企业免费刻制印章11万余枚，减少企业成本328万余元。(洛报融媒·洛阳网记者 郭秩铭)