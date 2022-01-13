25日，“实事惠民生 聚力谋出彩”2021年洛阳市重点民生实事系列新闻发布会第十场——“优化营商环境”专题新闻发布会举行。

25日，“实事惠民生 聚力谋出彩”2021年洛阳市重点民生实事系列新闻发布会第十场——“优化营商环境”专题新闻发布会举行。

记者从发布会上获悉，2021年，洛阳市中级人民法院采取多项举措，持续提升审判效率，全力营造良好的法治营商环境。

洛阳市中级人民法院以民事诉讼繁简分流改革试点为契机，制定《民事诉讼程序繁简分流改革试点工作实施办法》及优化司法确认程序、完善小额诉讼程序、完善简易程序、扩大独任制适用范围、健全电子诉讼规则等5个实施细则，实现“系统算法+人工识别”的繁简分流方式。2021年，简易程序、小额诉讼程序适用率分别为96.62%、30.28%，大部分案件都通过简易程序解决，司法效能大幅提升。

大力推广绿标签制度，提高诉讼全流程效率。洛阳市全市两级法院在诉讼服务大厅设立商事案件立案窗口，为企业诉讼开辟绿色通道，并分别成立速裁团队和速执团队，与调解团队有效对接，将加挂绿标签的涉及营商环境案件纳入“速调+速裁+速执”的案件序列，进行全流程监管。2021年以来，洛阳市基层法院商事案件平均审理用时36天，全市法院新收案件执行结案平均用时69天。

全面推进智慧法院建设。洛阳市全市两级法院提升“互联网+诉讼服务”水平，全面推广网上立案、跨域立案、网上交费、在线保全、在线庭审、电子送达等在线诉讼服务，全面实现诉讼全流程在线办理。

2021年以来，洛阳市全市两级法院网上立案10.34万件、跨域立案199件、网上交费5.07万笔、在线庭审1830件、电子送达46.9万次。洛阳市中级人民法院还在西工区人民东路建成“互联网诉讼服务中心”，在中级人民法院西门建成“24小时自助法院”，均已投入使用，为人民群众提供不间断自助诉讼服务。(洛报融媒·洛阳网记者 郭秩铭)