提供岗位5421个！洛阳今年首场重点企业招聘会举行

招聘企业65家，岗位需求5421个，入场求职者3452人……25日，记者从洛阳市人力资源和社会保障局获悉，洛阳今年首场重点企业招聘会举行。

招聘企业65家，岗位需求5421个，入场求职者3452人……25日，记者从洛阳市人力资源和社会保障局获悉，洛阳今年首场重点企业招聘会举行。

65家企业带来5421个岗位

当日9时，招聘会刚开始，洛阳市人力资源市场就热闹起来，很多招聘企业的展位前围满了求职者。

本场招聘会是为做好重点企业用工服务保障，缓解企业招工难和群众就业难之间的结构性矛盾。当天有65家企业参会，带来5421个岗位，其中有13家是省市级重点企业，涉及智能装备制造、信息技术、新材料、新能源等“风口”产业。

招聘会现场，人气最高的要数洛阳正大食品有限公司，该公司带来销售代表、畜牧养殖员、门店店员等百余个岗位，给出的薪资待遇也很有吸引力，如销售代表月薪7000元到10000元、畜牧养殖员月薪5000元到7000元。“我们忙得连口水都来不及喝，一上午登记了100多人，招聘效果非常好。”该公司招聘专员郭冲说。

据统计，当天的招聘会，共有3452名求职者入场，初步达成就业意向694人，达成就业意向率20.1%。

一线技术工人最紧缺

当天，除了现场招聘，洛阳市人力资源和公共就业服务中心还推出“直播带岗”活动，十多家企业代表走进直播间，介绍企业和招聘计划。

哪些岗位最缺人？不少招聘企业，尤其是装备制造企业介绍，目前最紧缺的是一线技术工人，如钳工、车床工、焊工、油漆工等。为招到合适的技术工人，这些企业给出的薪资待遇都不错，如中国一拖集团招聘油漆工，月薪7000元到10000元；还有企业提供“六险一金”、免费住宿、带薪年假等福利待遇。