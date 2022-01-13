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保护冬奥会知识产权 洛阳已立案查处2起侵权案
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.25 19:33

　　今日记者从洛阳市市场监管局获悉，截至2月25日，该局依照相关规定，已对两家市场主体涉嫌侵犯奥林匹克标志知识产权的违法行为进行立案查处。

　　2022年北京冬奥会和冬残奥会是国际重大标志性体育赛事活动，是展现国家形象、促进国家发展、振奋民族精神的重要契机。1月29日起，洛阳各级市场监管部门在全市范围内开展保护涉冬奥会和冬残奥会知识产权专项行动，针对各辖区商场超市、文化用品店、体育运动场所及其周边等重点领域，着重对食品饮料、文体用品、服装鞋帽、冰雪装备器材、纪念品以及玩具等商品进行检查。目前已出动执法人员1723人次，执行专项检查270次，并通过宣传页、大型电子屏、宣传条幅进行宣传。

　　2022年北京冬奥会期间，“冰墩墩”奥运吉祥物火爆线上线下，一些商家也借机蹭热度。记者了解到，已经立案查处的两家市场主体涉嫌侵犯奥林匹克标志知识产权违法行为，均是通过微信朋友圈违规使用“冰墩墩”形象发布商业广告宣传，属于未经授权为商业目的擅自使用奥林匹克标志行为。与此同时，该局已经接到8条投诉举报线索，执法人员正在对相关行为进行核实。

　　2022年北京冬残奥会将于3月4日至3月13日举行。洛阳市市场监管局相关负责人提醒，我国对大型赛事制定了相关的知识产权保护法律和政策，根据《奥林匹克标志保护条例》规定，奥林匹克标志包括与奥林匹克相关的名称、标志、吉祥物等多种类型，未经奥林匹克权利人许可，任何人不得以商业目的擅自使用奥林匹克标志。下一步，执法人员将加大专项行动力度，从严处置侵犯奥林匹克标志相关专利、商标等知识产权的违法行为，发现一起，查处一起。市民如果发现违法线索，可以拨打24小时热线12315向市场监管部门投诉举报。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 文/图 通讯员 牛丹峰 乔红梅)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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