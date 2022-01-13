洛阳市去年抽检食品32311批次 抽检合格率达98%以上

2021年我市食品安全的整体形势如何？在25日下午举行的“实事惠民生 聚力谋出彩”2021年洛阳市重点民生实事系列新闻发布会第十一场——“构建平安洛阳”专题新闻发布会上，洛阳市市场监管局有关负责人对这一问题进行了解答。

2021年我市食品安全的整体形势如何？在25日下午举行的“实事惠民生 聚力谋出彩”2021年洛阳市重点民生实事系列新闻发布会第十一场——“构建平安洛阳”专题新闻发布会上，洛阳市市场监管局有关负责人对这一问题进行了解答。

据介绍，2021年，洛阳市遵循“四个最严”要求，持续提升食品安全综合治理能力，守住了不发生较大食品安全事件底线，食品安全形势持续平稳向好。

记者从发布会上获悉，去年，洛阳市以校园食品安全守护行动为重点，先后开展米面油、血豆腐、网络餐饮服务、乳制品肉制品等食品安全专项治理；对全市6万余家食品生产经营单位全面实行分级管理，实现监管全覆盖，对258家大中型食品商超实施“6S”管理，零售经营者食品安全放心承诺1.9万家，承诺率达到86.8%；全年食品抽检32311批次，抽检合格率多年保持在98%以上，食品安全满意度达到80.4%。

去年，洛阳市实现了全域创建省级食品安全示范县(区)和省级农产品质量安全县(区)，省级农产品质量安全县区数量居全省首位；进口冷链食品全部纳入“豫冷链”系统监管，23家第三方冷库均实行备案管理，全年检查冷链食品生产经营单位4.9万家次，责令整改316起，没有发现核酸检测阳性冷链食品；全市中小学校、医院、养老机构、高速公路服务区等重点食堂实现了“互联网+明厨亮灶”全覆盖。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 文/图）