近12个月，洛阳地铁客运总量1940.06万人次

25日上午，洛阳市举行“实事惠民生 聚力谋出彩”系列新闻发布会第九场，记者从发布会上得知，2021年，洛阳市交通运输局高标准完成2021年度交通运输领域重点民生实事任务。

25日上午，洛阳市举行“实事惠民生 聚力谋出彩”系列新闻发布会第九场，记者从发布会上得知，2021年，洛阳市交通运输局高标准完成2021年度交通运输领域重点民生实事任务。

交通投资继续保持高位

郑西高速栾双段、二广高速城区段改扩建工程等2条高速建成通车；新安至伊川、栾川至卢氏、渑栾北段等3条在建高速加快推进；济源至新安、郑州至洛阳、沁阳至伊川等3条高速实现开工建设。

287.5公里的洛阳市沿黄生态旅游公路全线贯通；黄河小浪底库区港航建设工程(洛阳境)实现开工建设。

交通强国试点建设成效显著

2021年，洛阳市先后荣获首批省级“四好农村路”示范市、全国“四好农村路”市域示范创建突出单位等称号；宜阳县被命名为“四好农村路”全国示范县，洛宁县被命名为“四好农村路”省级示范县，目前全国和省级示范县总数达到6个，处于全省领先地位；

谋划中国伏牛公路400余公里；郑栾高速尧山至栾川段、小浪底库区旅游公路(洛阳境)荣获全省首批交旅融合示范工程；栾川县伊源路被交通运输部授予2021年度“我家门口那条路—最具人气的路”；一拖(洛阳)物流、中储物流多式联运示范工程持续推进。

运输服务保障得到新提升

2021年，孟津、偃师区划调整后，公交保障工作完成；新开通公交线路35条；顺利完成了国家公交都市创建验收工作。

轨道交通1号线、2号线相继开通运营。2021年3月28日至2022年2月20日，线网客运总量1940.06万人次、开行载客列车93050列次，列车正点率99.98%，运行图兑现率99.99%，运营各项指标均优于国家标准。

持续巩固拓展交通脱贫攻坚成果

2021年，新改建农村公路402公里，全市20户以上的自然村通硬化路率达100%，所有建制村实现直达或一次中转到达县城；县乡村三级农村物流节点基本实现全覆盖。

绿色智慧交通创新发展

2021年，城市区累计建成3275个充电桩；4227台出租车全部更新为纯电动新能源车；建成铁路专用线2条，开行中亚、中欧等班列336列、箱量近3万标箱；累计淘汰11306辆国三排放标准以下货车，任务完成率达109.2%，位居全省前列。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 文/图）