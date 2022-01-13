25日上午，洛阳市举行“实事惠民生 聚力谋出彩”系列新闻发布会第九场，发布2021年“方便群众出行”重点民生实事落实情况。洛阳市住建局就城市建设情况等各界关心话题进行回应。 近年，城市基础设施建设是热门话题。 25日上午，洛阳市举行“实事惠民生 聚力谋出彩”系列新闻发布会第九场，发布2021年“方便群众出行”重点民生实事落实情况。洛阳市住建局就城市建设情况等各界关心话题进行回应。 2021年，洛阳市住建局完成60项工程：古城快速路东延、火炬大道、伊水东路希望桥立交、塔湾立交、唐寺门立交等35项道路桥梁工程；龙门变电站110KV电缆沟、国花路电缆沟、厚载门街南延电力迁建等25项电力迁建工程。另外，有6项工程正在加快建设：西韩立交、玄武门大街、金业路拓宽改造、周山大道下穿开元大道等6项道路桥梁工程。 据了解，洛阳中心城区现有建成道路1274条；桥涵201座(立交40座、桥梁81座、涵洞80座)；中心城区路网密度达到8.24公里/平方公里，人均道路面积达到13.9平方米。市政道路累计通车里程达到1872.08公里，其中，城市快速路69.5公里，主干路559.81公里，次干路355.41公里，支路887.36公里，形成了快速路、主干路、次干路、支路等级分明的路网结构。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 文/图）