去年，洛阳法院民事案件平均审理天数42天 同比减少20天

25日下午，“实事惠民生 聚力谋出彩”2021年洛阳市重点民生实事系列新闻发布会第十一场——“构建平安洛阳”专题新闻发布会举行，洛阳市中级人民法院有关负责人介绍了2021年全市法院受理案件情况。 25日下午，“实事惠民生 聚力谋出彩”2021年洛阳市重点民生实事系列新闻发布会第十一场——“构建平安洛阳”专题新闻发布会举行，洛阳市中级人民法院有关负责人介绍了2021年全市法院受理案件情况。 去年，洛阳法院依法惩治刑事犯罪，审结一审刑事案件7844件，判处罪犯8294人；常态化开展扫黑除恶斗争，依法审结黑恶案件30件，判处罪犯276人，审结电信网络诈骗等涉众型经济犯罪案件1100余件，切实保障人民群众的生命财产安全，提升群众安全感。 记者从发布会上了解到，洛阳法院去年审结一审民事案件6.8万件，加强涉教育、就业、医疗、住房等案件审理，切实保障民生权益；审结劳动争议案件5075件，依法打击恶意拖欠农民工工资行为，审结拒不支付劳动报酬犯罪案件21件16人，保障群众安居乐业。 值得注意的是，洛阳法院通过相关改革创新，推动了审判提速增效，民事案件平均审理天数42天，同比减少20天，为当事人减时间、降成本，有效提升了群众司法获得感。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 文/图）