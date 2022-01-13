洛阳市文物系统15个先进单位94名先进工作者受表彰

25日，洛阳市文物局召开2021年度文物工作先进单位、先进工作者和全市优秀文物保护员表彰大会，激发全市文博系统广大干部职工和全市文物保护员的工作积极性。
25日，洛阳市文物局召开2021年度文物工作先进单位、先进工作者和全市优秀文物保护员表彰大会，激发全市文博系统广大干部职工和全市文物保护员的工作积极性。
25日，洛阳市文物局召开2021年度文物工作先进单位、先进工作者和全市优秀文物保护员表彰大会，激发全市文博系统广大干部职工和全市文物保护员的工作积极性。
会上，孟津区文化广电和旅游局(文物局)、洛阳市文物考古研究院等15个文物工作先进单位，武盛春等94名先进工作者，郭喜法等81名全市优秀文物保护员受到表彰和奖励。
（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 文/图）
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