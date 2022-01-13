去年，洛阳市建成200个智慧安防小区

智慧安防小区建设是坚持发展新时代“枫桥”经验、提升人民群众公共安全感和对政法公安工作满意度的重要抓手。

智慧安防小区建设是坚持发展新时代“枫桥”经验、提升人民群众公共安全感和对政法公安工作满意度的重要抓手。 智慧安防小区建设是坚持发展新时代“枫桥”经验、提升人民群众公共安全感和对政法公安工作满意度的重要抓手。 25日下午，“实事惠民生 聚力谋出彩”2021年洛阳市重点民生实事系列新闻发布会第十一场——“构建平安洛阳”专题新闻发布会举行，洛阳市公安局有关负责人发布了相关情况。 据悉，洛阳市公安局制定出台了《洛阳市公安局2021年全市智慧安防小区建设工作方案》和《智慧安防小区建设技术方案》，并下发了《关于智慧安防小区建设集中攻坚工作方案》，严控节点标准，高质量推进。 2021年4月底前，洛阳市完成了相关项目规划编制和建设规划。去年年底前，建成200个智慧安防小区，并且做到了小区“信息自动采集、管理智能高效、防范严密精准”，有效提升了社会治安防控体系中居民小区的智能化防范水平。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 文/图）