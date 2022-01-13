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今年，洛阳城市区拟新建公共停车场40个、新增停车泊位7800个
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.25 18:31

　　25日上午，洛阳市举行“实事惠民生 聚力谋出彩”系列新闻发布会第九场，发布2021年“方便群众出行”重点民生实事落实情况。洛阳市城市管理局就2021年工作情况和2022年各界关心话题进行回应。

　　2021年，洛阳市建设公共停车场51个，新增泊位12695个，超额完成了年初民生实事确定的目标任务；2021年，洛阳市“多措并举综合施策解决停车难工作”获得“河南省‘我为群众办实事’100个群众满意度高的实事(服务项目)”。

　　2022年，该局将做好3项工作：

　　继续推动停车场建设 增加停车泊位供给

　　努力协调推动在新建立交桥下、社会闲置土地、重要商超周边等区域建设机动车公共停车场。2022年度，城市区拟新建公共停车场40个，新增停车泊位7800个。

　　完善停车管理服务平台功能 方便群众使用

　　推动中心城区停车场、停车泊位智能化联网改造，将城市区各公共停车场车流量、使用情况及周转率等信息接入洛阳城市停车平台，形成“路内停车泊位+公共停车场+新能源汽车充电桩”三位一体的洛阳公共智慧停车网络资源，方便群众一点即知、就近停车，缓解道路拥堵。

　　探索创新停车管理服务机制

　　在城市区所有路内停车泊位晚上10点至次日早8点实行免费停车的基础上，进一步协调相关停车服务公司开展停车优惠月卡、季卡、年卡等优惠活动；探索在老旧小区周边设置错峰“潮汐”停车泊位，缓解背街小巷、老旧小区停车难等措施，实现停车管理服务“便民”“惠民”“利民”。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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