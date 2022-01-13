去年，洛阳市发掘出土文物9756件（套）

25日，记者从洛阳市文物局获悉，洛阳市去年在大遗址保护和考古遗址公园建设、考古发掘和文物保护、高质量建设“东方博物馆之都”等方面取得良好成效。今天，我们通过一组数字，带你看懂文物工作的年度“成绩单”。

25日，记者从洛阳市文物局获悉，洛阳市去年在大遗址保护和考古遗址公园建设、考古发掘和文物保护、高质量建设“东方博物馆之都”等方面取得良好成效。今天，我们通过一组数字，带你看懂文物工作的年度“成绩单”。

发掘出土文物9756件(套)

去年，我市考古发掘工作成效显著，共完成文物勘探项目105项、考古发掘项目66项，清理各时期墓葬2589座，发掘出土文物9756件(套)。

修复文物1059件(套)

去年，我市进一步加强文物保护工作，完成修复馆(库)藏文物1059件(套)。其中，“古代艺术博物馆藏墓葬壁画保护修复”获评“2021全国优秀文物藏品修复项目”。

博物馆、纪念馆数量达102家

去年，我市博物馆建设力度持续加强，建成开放牡丹博物馆、客家之源纪念馆、抗战纪念馆、宜阳、伊川、嵩县等9家博物馆，全市博物馆、纪念馆总数达到102家。

发表学术论文60余篇

去年，主动发挥专业技术队伍优势，受国家文物局委托，编制了《国家考古勘探工职业技能标准》，为考古勘探标准化建设提供了技术支持；文物工作者编纂出版《沈应时家族墓地》《洛阳古今记》《洛阳明清碑志》等十余部考古发掘报告和学术专著，发表学术论文60余篇。

举办、引进临时展览40余个

去年，我市进一步提升博物馆公共文化服务水平，共举办、引进临时展览40余个。其中，联合韩国国立扶余博物馆推出《北魏鲜卑拓跋部的历史足迹》展，让文物走出国门，讲述中国故事。