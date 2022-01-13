今日起，乘坐洛阳地铁需扫“场所码”

记者刚刚从洛阳市轨道交通集团获悉，根据洛阳市疫情防控指挥部最新通知要求，今日起，乘坐洛阳地铁不再查验健康码、行程码，只需扫描车站“场所码”(河南健康码·到访登记)。

记者刚刚从洛阳市轨道交通集团获悉，根据洛阳市疫情防控指挥部最新通知要求，今日起，乘坐洛阳地铁不再查验健康码、行程码，只需扫描车站“场所码”(河南健康码·到访登记)。

洛阳市轨道交通集团相关负责人介绍，“场所码”张贴在各地铁车站出入口右侧墙体或立柱上、进站通道两侧及安检口。

即日起，乘客进站乘车时可提前扫码，手持绿色“场所码”即可进站乘车。其中，使用支付宝、微信的“扫一扫”功能均可扫描“场所码”，支付宝首次扫码不用输入个人信息，直接跳转“绿色”页面，微信首次扫码需要输入个人信息，之后不再需要。

该负责人介绍，洛阳地铁各有关部门将持续开展重点区域消杀，提供优质客运服务，做好客流引导工作，全力为广大乘客提供健康、安全、快捷、和谐、有序的绿色出行环境。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 通讯员 孙亚军 张恩平)