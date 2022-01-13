25日，洛阳市退役军人工作会议召开，部署了一系列事关广大退役军人就业创业、优待抚恤的举措。

25日，洛阳市退役军人工作会议召开，部署了一系列事关广大退役军人就业创业、优待抚恤的举措。

就业是最大的民生工程、民心工程、根基工程。洛报融媒记者从会上获悉，今年，洛阳市将探索建立退役军人终身培训制度，开展“全劳动周期、全工种门类”职业技能培训；健全完善退役军人“职业培训-技能鉴定-就业服务”培训机制，高质量推进“人人持证、技能洛阳”建设，确保全年培训退役军人2000人，取证1600人，成功推荐就业1100人。此外，还将开展自主就业退役士兵返乡后全员适应性培训，联合教育部门加大高职高专面向退役士兵招收力度，鼓励支持更多退役士兵参加学历教育。

洛阳市还将不断拓宽就业渠道，鼓励和支持民营企业吸纳退役军人，促进退役军人担任专兼职校外军训机构教官，畅通退役军人入职辅警、消防员通道，持续开展“春风”“秋实”退役军人专场招聘工作；积极扶持创业，协调完善退役军人创业培训、创业担保贷款、创业孵化、创业辅导“四位一体”创业服务流程，为退役军人免费提供市场分析、品牌推广、法律咨询、营销策划、项目推荐、职业介绍等全方位扶持；持续开通扶持就业直通车，推行订单式、定向式、定岗式技能培训，建立教培与岗位安置同步进行的行业合作路径，实现培训后即上岗。

另外，全面提升优待抚恤水平，稳妥推进优待证申领发放，年底前实现该发必发、应领尽领，并联合发改、交通、文化旅游等部门，出台退役军人公共交通、文化旅游方面的优待措施，提高优待证“含金量”。

据悉，洛阳市今年将依托烈士陵园、革命遗址、纪念场所、市内高校等资源，探索命名市级首批“退役军人思想政治教育基地”，建立全市“优秀退役军人典型资源库”，组建洛阳市退役军人志愿服务队，构建“一村(社区)一队伍、一地域一品牌”志愿服务格局，擦亮退役军人志愿者“河洛品牌”；加强社会化拥军工作，建立完善军民共建联系点，实现辖区内团级以上驻军单位与驻地单位军民共建联系点全覆盖，推动双拥工作向乡(镇)、村(社区)延伸拓展。(洛报融媒·洛阳网记者 申利超/文 通讯员 韩中军)