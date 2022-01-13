洛阳12345平台建成投用 市民尽享“7×24小时”全天候服务

25日，“实事惠民生 聚力谋出彩”2021年洛阳市重点民生实事系列新闻发布会第十场——“优化营商环境”专题新闻发布会举行。

25日，“实事惠民生 聚力谋出彩”2021年洛阳市重点民生实事系列新闻发布会第十场——“优化营商环境”专题新闻发布会举行。

记者从发布会上获悉，目前，洛阳市12345政务服务便民热线平台已建成投用，提供“7×24小时”全天候人工服务。

去年9月，洛阳市印发《洛阳市12345政务服务便民热线建设实施方案》，明确要求建成市级12345政务服务便民热线平台，完成除110、119、120、122等紧急类热线外的政务服务便民热线归并，实现一个号码服务。归并后的热线统一为“12345政务服务便民热线”，语音呼叫号码为“12345”。

目前，洛阳市12345政务服务便民热线平台已建设完毕并投入使用，12301旅游服务热线、12329住房公积金热线等19条热线的整合工作正按计划推进，计划于3月底前全部完成整合。

下一步，洛阳市将在加快推进热线整合归并的同时，优化流程和资源配置，实现热线受理与后台办理服务紧密衔接，确保企业和群众反映的问题及时得到处置和办理，使12345便民热线接得更快、分得更准、办得更实，欢迎企业群众有事儿拨打12345热线进行反映。(洛报融媒·洛阳网记者 郭秩铭)