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曝光！涧西区1家培训机构被查处
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.25 17:02

　　刚刚，“洛阳市教育局”微信公众号发布消息：2月23日，涧西区培训机构治理工作专班接到“发电设备厂小区有人违规办班扰民”的群众举报，立即联合武汉路办事处对该机构进行了现场检查。

　　经查，该机构位于发电设备厂小区1号楼五单元204室，属居民自有住宅，名为“丁老师英语”，无办学资质，举办者丁某某，身份证号4103211956****0020，登记在册学生20人。检查发现该机构违反国家“双减”政策要求，违规组织学生进行学科类培训；违反市新冠肺炎疫情指挥部、教育系统工作专班办公室《关于做好元旦假期教育系统疫情防控工作的通知》要求，违规开展线下教学。

　　处理结果：一是约谈举办者丁某某。对其进行批评教育和“双减”和疫情防控政策宣讲，责令其立即停止违规教学行为。二是对其下发《校外培训机构停办通知单》，要求其遵守各项政策法规，立即停止违规行为。

　　【温馨提醒】

　　市教育局呼吁广大学生家长如发现各类培训机构违规开展教学活动，请拨打相关单位的监督电话进行投诉。
[ 责任编辑：崔利利 ]
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