洛阳多个社区常态化设立礼让斑马线“志愿岗”【视频】

25日中午，洛阳市涧西区天津路景华路口附近，东升一小排队放学了，过往的机动车驾驶员是否会主动礼让行人，也将在此处用实际行动进行现场“作答”，而与以往不同的是，在斑马线附近，几名身穿红马甲的社区志愿者正在引导车辆文明通过。
25日中午，洛阳市涧西区天津路景华路口附近，东升一小排队放学了，过往的机动车驾驶员是否会主动礼让行人，也将在此处用实际行动进行现场“作答”，而与以往不同的是，在斑马线附近，几名身穿红马甲的社区志愿者正在引导车辆文明通过。
25日中午，洛阳市涧西区天津路景华路口附近，东升一小排队放学了，过往的机动车驾驶员是否会主动礼让行人，也将在此处用实际行动进行现场“作答”，而与以往不同的是，在斑马线附近，几名身穿红马甲的社区志愿者正在引导车辆文明通过。
“目前，社区已常态化设立礼让斑马线‘志愿岗’，既是为了引导更多驾驶员养成文明礼让的好习惯，也是为学生们的安全出行出一份力。”涧西区天津路街道厂前一社区相关负责人表示，“礼让斑马线，交通助文明”活动开展以来，社区就一直希望能在适合机会参与进来，助力我市创建全国文明典范城市。
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