刚刚，洛卢高速恢复正常通行

25日临近中午，记者从洛阳高速交警支队获悉，11时30分，洛卢高速恢复正常通行。 25日临近中午，记者从洛阳高速交警支队获悉，11时30分，洛卢高速恢复正常通行。 为配合新伊高速一处互通立交施工，洛卢高速宜阳境内一上跨天桥须爆破拆除，洛卢高速宜阳站至韩城站区间段25日上午临时双向封闭。洛阳高速交警支队与属地警方投入上百名警力，加强爆破现场安全管控，并引导过往车辆提前绕行。 25日8时许，随着洛阳高速交警支队副支队长牛卫波一声令下，施工单位成功将上跨天桥爆破拆除。随后挖掘机等重型车辆进场，施工人员配合拆除桥体，并清扫路面。 就在今日11时30分，洛卢高速恢复正常通行。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 张怡熙 文/图/视频 通讯员 马军锋）