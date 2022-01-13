60岁至69岁的老人均可办理公交老年优惠卡 不限户口

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：我母亲61岁，是外地户口，长期在洛阳居住但是没办理居住证，能办理公交老年优惠卡吗？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：我母亲61岁，是外地户口，长期在洛阳居住但是没办理居住证，能办理公交老年优惠卡吗？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：我母亲61岁，是外地户口，长期在洛阳居住但是没办理居住证，能办理公交老年优惠卡吗？
洛阳市公交集团回复：60岁至69岁的老人办理老年优惠卡，不限制户口所在地，只需要拿上本人的身份证原件和1张2寸的彩色照片，在洛阳公交集团IC卡所有的人工充值点均可办理。
60岁老年优惠卡自2020年1月1日起，乘坐公交实行分时段免费政策，高峰时段7：00至9：00、17：00至19：00，乘车五折优惠。其余时间段为非高峰期，乘车实行免费政策。
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70周岁以上老人公交敬老卡(实体卡)怎么办理？
洛阳公交敬老卡(实体卡)办理条件：
1.年满70周岁；
2.具有我市户口或长期在洛居住；
3.须提供本人二代身份证原件、二寸近期正面免冠彩色照片一张，另交乘车意外伤害保险费10元。
如您还有疑问，欢迎您拨打咨询电话：63192273。
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