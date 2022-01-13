提醒！洛龙区青年人才公寓每季度第一个月接受申请

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：之前申请洛龙区的青年人才公寓时间没赶上，现在还可以申请吗？如果可以，在哪里申请？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：之前申请洛龙区的青年人才公寓时间没赶上，现在还可以申请吗？如果可以，在哪里申请？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：之前申请洛龙区的青年人才公寓时间没赶上，现在还可以申请吗？如果可以，在哪里申请？
洛阳市人力资源和社会保障局回复：洛龙区青年人才公寓申请受理时间及地址如下：
1.申请对象根据自身需求向用人单位提出申请，用人单位对照相关标准进行初审后，向洛龙区委人才办及洛龙区住建局提交相关材料；
2.洛龙区青年人才公寓在每季度的第一个月接受申请，具体受理时间为：工作日期间9:00-12:00、15:00-18:00；
3..申请受理地址：洛龙区党政办公大楼(开元大道212号)A1414房间。
如果您还有其他疑问，可拨打咨询电话：0379-63212353。
>>>点击查看原帖 ⑥
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605