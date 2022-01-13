提醒！洛龙区青年人才公寓每季度第一个月接受申请

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：之前申请洛龙区的青年人才公寓时间没赶上，现在还可以申请吗？如果可以，在哪里申请？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：之前申请洛龙区的青年人才公寓时间没赶上，现在还可以申请吗？如果可以，在哪里申请？

洛阳市人力资源和社会保障局回复：洛龙区青年人才公寓申请受理时间及地址如下：

1.申请对象根据自身需求向用人单位提出申请，用人单位对照相关标准进行初审后，向洛龙区委人才办及洛龙区住建局提交相关材料；

2.洛龙区青年人才公寓在每季度的第一个月接受申请，具体受理时间为：工作日期间9:00-12:00、15:00-18:00；

3..申请受理地址：洛龙区党政办公大楼(开元大道212号)A1414房间。

如果您还有其他疑问，可拨打咨询电话：0379-63212353。

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