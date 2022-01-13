西周雅乐成体系 传承沿用数千年

走进洛阳周王城天子驾六博物馆，可以看到多件(组)东周时期的编钟、石磬等乐器，它们既象征着王权的强大和周文化的繁荣，也证明两周时期已具备完备的乐律体系。

东周乐器编钟和石磬 （资料图片）

走进洛阳周王城天子驾六博物馆，可以看到多件(组)东周时期的编钟、石磬等乐器，它们既象征着王权的强大和周文化的繁荣，也证明两周时期已具备完备的乐律体系。

周初，周王室为了维护和巩固新的统治秩序、社会秩序，在政治上建立了分封制，在文化上建立了等级分明的礼乐制度。周公“制礼”规定了政治生活的规矩；“作乐”则是以“乐”的形式，形象地弘扬“礼”的精神，促进“礼”深入人心。

周公对前代祭祀礼仪乐舞予以集中、整理、加工，并将其规范成一个整体，即雅乐体系。《周礼》记载，周代各种贵族礼仪都要用到雅乐，如郊杜(祭天地)、尝禘(贵族祭祖)、食飨(大型宴会)、乡射、王师大献(凯旋庆典)、行军田役(军事演习性质的狩猎)等。雅乐体系对周代宫廷生活中的各种重要典礼、仪式、活动作出了严格、明确的规定，各种活动都有相关的配乐，且演出程式、音乐形式、服装道具甚至舞者身份和表演场合都不得违反和逾越。作为我国古代的宫廷音乐，雅乐体系在历朝历代沿用数千年，并不断得到发展、更新。

“周公创作了史诗级雅乐——《大武》。”洛阳周公庙博物馆周公文化研究学者张灵威介绍，史料记载，《大武》共分六段，讲述了周人起家、征战、建立政权、平叛的过程，内容宏大，振奋人心。有学者研究认为，《诗经·周颂》中的《酌》《武》《赉(lài)》《般》《时迈》《桓》，便是《大武》的六段歌词。雅乐的主要演奏乐器，是声音厚重的编钟和编磬，伴有丝竹等其他乐器，风格大气庄严。

雅乐的使用有严格的规定，不同等级、不同身份的人使用不同的乐舞。例如，天子要用八佾(yì)，即八排八列六十四人的舞阵，诸侯六佾，大夫四佾，士二佾。张灵威介绍，《周礼》明确，如果有人用了不合身份地位的乐舞，就是僭越。《论语》中曾记载“季氏八佾舞于庭”，孔子对此气愤地表示：“是可忍，孰不可忍。”

周朝末年，王室日渐衰微，诸侯国的实力纷纷凌驾王室之上，战争频发，国家动荡，礼乐制度逐渐无法维系。雅乐使用的规范不再被严格遵守，被后人称为“礼崩乐坏”。鲁国作为当年周公的封地，成为战国时期唯一坚守西周雅乐制度的诸侯国，孔子便生长在这浓浓的礼乐氛围中。孔子以周公为榜样，希望恢复往日的礼乐制度。他年轻时来到洛阳，向老子学习《周礼》，后又为说服各诸侯采用仁政奔走半生，晚年从事教育。尽管繁杂的雅乐体系已淡出历史舞台，礼乐精神却传承数千年，深深融入中华民族的血脉。（洛报融媒·洛阳网记者 智慧）