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姒姓费国及其史迹
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网 2022.02.25 08:56

　　姒姓费国是夏商周时期的重要封国。那么，这个国族有哪些事迹？它的地望在哪里？在商周时期的甲骨文和金文里，能否找到它的踪迹？本文今就这些问题，略作讨论。

　　姒姓费国及其初封地望

　　《世本·氏姓篇》载：“费氏，禹后分封，以国为氏。”据《史记·夏本纪》记载，在“禹为姒姓，其后分封，用国为姓”的封国里，有费氏国族。《潜夫论·五德志》说：“姒姓分氏”中的“褒、费、戈、冥、缯，皆禹后也。”这说明姒姓费国是夏禹后裔中的重要封国。

　　姒姓费国初封的地望在哪里？据《左传·成公十三年》记载，晋国使吕相致“绝秦书”时说：秦“伐我保城，殄灭我费滑”。杜预注：“费滑，滑国都于费，今缑氏县。”《括地志》云：“缑氏故城本费城也，在洛州缑氏县东南二十五里也。”即在今洛阳市偃师区缑氏镇东南有滑国故城遗址。该城建于仰韶文化至夏商文化层的上面，南北长2.5公里、东西宽0.5～1.5公里，直至汉代仍在使用。

　　在洛阳地区出土的东周钱币中，常见有“弗邑釿”斜肩空首布。钱文中的“弗邑”同费，是地名，即“费城”。“费城”在夏都斟鄩(即偃师二里头文化)遗址东南约20公里，两者地望相近。因此，滑国故城的前身，当是姒姓费国早期的都城。

　　嬴姓费国史迹及其地望

　　值得注意的是，夏商时期还有一个嬴姓费国。澄清嬴姓费国的事迹和地望，对了解姒姓费国的迁徙等问题，具有重要意义。

　　夏商时期的嬴姓费国

　　嬴姓费国本是东夷首领皋陶的后裔。《世本·氏姓篇》载：“费氏，大费生子，次曰若木，实费氏。其玄孙曰费昌，盖以王父字为氏。”据《史记·秦本纪》记载，皋陶本是东夷族的首领，其子柏翳(yì)“佐舜”有功，被“赐姓嬴氏”。柏翳的玄孙“费昌当夏桀之时，去夏归商，为汤御，以败桀于鸣条”。《索隐》载：“殷纣时费仲，即昌之后也。”《潜夫论·志氏姓》载：“(皋陶)子伯翳，能议百姓，以佐舜、禹，拢驯鸟兽，舜赐姓嬴。后有仲衍，鸟体人言，为夏帝大戊御。嗣及费仲，生恶来、季胜”。《史记·赵世家》说：“赵氏之先，与秦共祖。至中衍，为帝大戊御。其后世蜚廉有子二人，而命其一子曰恶来，事纣，为周所杀，其后为秦。恶来弟曰季胜，其后为赵。”这说明嬴姓费国当是东夷首领皋陶的后裔，也是秦、赵两国的共同祖先。

　　冯夷劝说费昌弃夏归殷的故事，见于张华《博物志》卷七《异闻》的记载：夏桀之时，费昌至河上，见二日。在东者烂烂将起，在西者沉沉将灭，若疾雷之声。昌问于冯夷曰：“何者为殷？何者为夏？”冯夷曰：“西夏东殷。”于是费昌徙族归殷。

　　夏代末年，夏桀荒淫，众叛亲离。商汤是商族的首领，居住在夏朝的东方，正筹谋灭夏兴商的大业。费昌本是东夷的嬴姓贵族，听从冯夷的劝告，举族投奔商汤。

　　商代末年，费仲父子俱为纣王的宠臣。据《史记·殷本纪》记载：商纣“用费中为政。费中善谀，好利，殷人弗亲”。《史记·周本纪》载：“帝纣囚西伯于羑里，闳夭之徒患之，乃求有莘氏美女，骊戎之文马，有熊九驷，他奇怪物，因殷嬖臣费仲而献之纣，纣大说……乃赦西伯。”《史记·秦本纪》说：“自大戊以下，中衍之后，遂世有功，以佐殷国，故嬴姓多显，遂为诸侯。其玄孙曰中潏，在西戎，保西垂，生蜚廉。蜚廉生恶来。恶来有力，蜚廉善走，父子俱以才力事殷纣。”《潜夫论·志氏姓》也说：“嗣及费仲，生恶来、季胜。”汪继培笺：“费仲乃费氏费昌之后。”由此可见，嬴姓费国在商代的重要地位。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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