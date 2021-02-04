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华为技术有限公司中国区智慧城市解决方案总监丁瓅晖：加快数字经济发展 推动洛阳城市提级
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.25 08:45

　　“发展数字经济，能够使资源高度集聚，充分赋能千行百业，加速推动洛阳打造万亿级城市。”华为技术有限公司中国区智慧城市解决方案总监丁瓅(lì)晖表示。

　　数字经济，是指以使用数字化的知识和信息作为关键生产要素、以现代信息网络作为重要载体、以信息通信技术的有效使用作为效率提升和经济结构优化的重要推动力的一系列经济活动。在迎接数字时代的过程中，要不断激活数据要素潜能，以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革。

　　丁瓅晖认为，数字经济具备5个鲜明的特征，具体包括：数据成为驱动经济发展的关键，数字基础设施成为新的基础设施，数字素养成为对劳动者和消费者的新要求，供给和需求的协同界限日益模糊，人类社会、数字世界和物理世界日益融合。

　　“‘十四五’规划纲要专门设置了《加快数字化发展建设数字中国》篇，目前自上而下，我国对数字化发展的重要性认知已达成共识。”丁瓅晖说。

　　他建议，在这一发展过程中，洛阳要紧紧把握风口，结合区域产业优势、区位优势锻长板、补短板，将行业的数字化发展作为数字化发展的主战场，围绕优势产业加速打造数字经济，依托构建新一代公共服务平台，加速推动人才、数据、需求场景的融合创新。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 栗擎 苗得雨)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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